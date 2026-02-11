Χαλάνδρι: 4 ΕΔΕ για τη διευθύντρια του ΕΠΑΛ που βάζει τους μαθητές να σκάβουν

Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες κατά της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, η οποία ανάγκαζε μαθητές να κάνουν δουλειές στο σχολείο ώστε να τους σβήνει τις σπουσίες.

Το υπουργείο Παιδείας έχει διατάξει ΕΔΕ σε βάρος της, ενώ οι μαθητές ζητούν την άμεση απομάκρυνσή της.

Το συγκεκριμένο σχολείο στο Χαλάνδρι είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, όταν μαθητές είχαν κάνει κατάληψη, κλείνοντας τις πόρτες με αλυσίδες και λουκέτα. Τότε, καθηγητές είχαν αποτυπωθεί σε βίντεο να σπάνε τις αλυσίδες με κόφτες, με μεγάλο κίνδυνο να τραυματίσουν τους μαθητές που αντιστέκονταν.

Οι νέες καταγγελίες έγιναν από γονείς μαθητών οι οποίοι μέσα στον Ιανουάριο ενημερώθηκαν για ένα «πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας», που θα «έτρεχε» δοκιμαστικά για να σβήνουν με εναλλακτικό τρόπο οι απουσίες των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου στο Χαλάνδρι.