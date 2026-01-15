Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα η Belharra «Κίμων» -Η εντυπωσιακή υποδοχή για την πιο βαριά οπλισμένη φρεγάτα της Ευρώπης

Στις 11 το πρωί περίπου, όταν ο «Κίμωνας» θα βρίσκεται περίπου στο ύψος της Αίγινας, θα προσνηωθούν με ελικόπτερο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κων. Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπ. Άμυνας.
Η νεότευκτη φρεγάτα Belharra «Κίμων» αναμένεται να καταπλεύσει σήμερα στο ναύσταθμο Σαλαμίνας σηματοδοτώντας τη νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ενοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας.
Μετά την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας που πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία του Λοριάν της Γαλλίας στις 18 Δεκεμβρίου, έφτασε η ώρα η φρεγάτα «Κίμων» να έρθει στην Ελλάδα και να λάβει την επιχειρησιακή της θέση.
Το ταξίδι της πρώτης Belharra προς τη Σαλαμίνα
Το ταξίδι της φρεγάτας «Κίμων» ξεκίνησε από το Λοριάν και στη συνέχεια κατέπλευσε στη Βρέστη για να παραλάβει τον αρχικό φόρτο οπλισμού της. Εκεί ολοκληρώθηκε η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.
Πλέον το υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο θα ενταχθεί στις Ενοπλες Δυνάμεις προκειμένου να ξεκινήσει η εσωτερική διαδικασία ένταξης στον Στόλο με πιστοποιήσεις, δοκιμές σε ελληνικά δίκτυα, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες και σταδιακή ανάληψη ρόλων.
Για την υποδοχή της ναυαρχίδας του Πολεμικού Ναυτικού έχει προγραμματιστεί μία τελετή υποδοχής υψηλού συμβολισμού, η οποία θα καλυφθεί ζωντανά από την ΕΡΤ.
Εκείνη την ώρα, θα σχηματιστούν στη θάλασσα δύο παράλληλες στήλες σκαφών του πολεμικού ναυτικού, αποτελούμενες από πυραυλακάτους, φργάτες, κανονιοφόρους και Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου Mark V των ΟΥΚ. Ανάμεσά τους θα περάσει ο «Κίμων» και θα αποδοθούν τιμές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι ανάλογο με την επιθεώρηση του ύπατου πολιτειακού παράγοντα κατά την ναυτική εβδομάδα.Στη συνέχεια η νεότευκτη φρεγάτα θα κινηθεί προς το Τροκαντερό όπου στις 12:00 αναμένεται να λάβει θέση δίπλα στο ιστορικό θωρηκτό Αβέρωφ και στην τριήρη «Ολυμπιάς». Θα αποδοθούν επίσης τιμές και οι μεν επίσημοι θα αποχωρήσουν ο δε «Κίμων» θα περάσει από τον Πειραιά για να καταπλεύσει στον ναύσταθμό της Σαλαμίνας. Εκεί δεν θα γίνει αύριο κάποια επίσημη υποδοχή, η οποία προγραμματίζεται για το τέλος του μήνα, παρουσία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και δημοσιογράφων.Φθάνοντας η φρεγάτα «Κίμων» στα ανοιχτά από το Ναύσταθμο Σαλαμίνας θα την περιμένουν για να τη συνοδεύσουν στον πλου της εισόδου δύο πλοία με βαριά ιστορία, το θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς».
