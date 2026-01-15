Φτάνει σήμερα στην Ελλάδα η Belharra «Κίμων» -Η εντυπωσιακή υποδοχή για την πιο βαριά οπλισμένη φρεγάτα της Ευρώπης

Η νεότευκτη φρεγάτα Belharra «Κίμων» αναμένεται να καταπλεύσει σήμερα στο ναύσταθμο Σαλαμίνας σηματοδοτώντας τη νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ενοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας.

Μετά την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας που πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία του Λοριάν της Γαλλίας στις 18 Δεκεμβρίου, έφτασε η ώρα η φρεγάτα «Κίμων» να έρθει στην Ελλάδα και να λάβει την επιχειρησιακή της θέση.

Το ταξίδι της πρώτης Belharra προς τη Σαλαμίνα

Το ταξίδι της φρεγάτας «Κίμων» ξεκίνησε από το Λοριάν και στη συνέχεια κατέπλευσε στη Βρέστη για να παραλάβει τον αρχικό φόρτο οπλισμού της. Εκεί ολοκληρώθηκε η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Πλέον το υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο θα ενταχθεί στις Ενοπλες Δυνάμεις προκειμένου να ξεκινήσει η εσωτερική διαδικασία ένταξης στον Στόλο με πιστοποιήσεις, δοκιμές σε ελληνικά δίκτυα, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες και σταδιακή ανάληψη ρόλων.