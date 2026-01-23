Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών: Επετειακή εκδήλωση με θέμα την ιστορία της πόλης

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Το Λύκειο των Ελληνίδων - Παράρτημα Πατρών διοργανώνει επετειακή εκδήλωση με θέμα την ιστορική διαδρομή και τη σύγχρονη ταυτότητα της πόλης της Πάτρας, στο πλαίσιο των 50 χρόνων πολιτιστικής του παρουσίας.
Η ανακοίνωση του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών αναφέρει τα εξής:
Το Λύκειον των Ελληνίδων-Παράρτημα Πατρών ξεκινάει να γιορτάζει τα 50 χρόνια της πολιτιστικής παρουσίας του αφιερώνοντας την επετειακή εκδήλωση «Τιμῆς ἕνεκεν...» στην Ιστορία της Πάτρας.
-Ποια είναι η πραγματική ιστορία της πόλης πίσω από τη σύγχρονη εικόνα της;
-Ποιοι σταθμοί καθόρισαν την πορεία της από την αρχαιότητα έως σήμερα και πώς το παρελθόν της εξηγεί το παρόν της;
-Είναι η Πάτρα έτοιμη να αξιοποιήσει την πολιτιστική και όχι μόνο κληρονομιά της και ποιος είναι ο ρόλος των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία;
-Μπορεί η ιστορική μνήμη να λειτουργήσει ως εργαλείο κατανόησης και σχεδιασμού του μέλλοντος;
Αυτά τα ερωτήματα αποτελούν τον πυρήνα της εκδήλωσης και ανοίγουν έναν δημόσιο διάλογο για την πόλη που γνωρίζουμε και την πόλη που θέλουμε.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι κκ
-Νικολέττα Παλαιολόγου (Αρχαιολόγος-Ξεναγός,MA Μουσειολόγος)
-Νίκος Τζανάκος (Συγγραφέας-Ιστορικός ερευνητής)
-Ελευθερία Σφυράκη (Έφορος Αρχείου ΛτΕ-Παράρτημα Πατρών).
Στον συντονισμό ο κ. Ανδρέας Τσιλίρας (Εκδότης «Το Δόντι»).
Σας περιμένουμε!
-Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
-7μμ (ώρα προσέλευσης 6.30μμ)
-Διακίδειος Σχολή Λαού (Κανάρη 58)
