Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών: Επετειακή εκδήλωση με θέμα την ιστορία της πόλης

Το Λύκειο των Ελληνίδων - Παράρτημα Πατρών διοργανώνει επετειακή εκδήλωση με θέμα την ιστορική διαδρομή και τη σύγχρονη ταυτότητα της πόλης της Πάτρας, στο πλαίσιο των 50 χρόνων πολιτιστικής του παρουσίας.

Η ανακοίνωση του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών αναφέρει τα εξής:

Το Λύκειον των Ελληνίδων-Παράρτημα Πατρών ξεκινάει να γιορτάζει τα 50 χρόνια της πολιτιστικής παρουσίας του αφιερώνοντας την επετειακή εκδήλωση «Τιμῆς ἕνεκεν...» στην Ιστορία της Πάτρας.



-Ποια είναι η πραγματική ιστορία της πόλης πίσω από τη σύγχρονη εικόνα της;

-Ποιοι σταθμοί καθόρισαν την πορεία της από την αρχαιότητα έως σήμερα και πώς το παρελθόν της εξηγεί το παρόν της;

-Είναι η Πάτρα έτοιμη να αξιοποιήσει την πολιτιστική και όχι μόνο κληρονομιά της και ποιος είναι ο ρόλος των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία;

-Μπορεί η ιστορική μνήμη να λειτουργήσει ως εργαλείο κατανόησης και σχεδιασμού του μέλλοντος;



Αυτά τα ερωτήματα αποτελούν τον πυρήνα της εκδήλωσης και ανοίγουν έναν δημόσιο διάλογο για την πόλη που γνωρίζουμε και την πόλη που θέλουμε.



Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι κκ

-Νικολέττα Παλαιολόγου (Αρχαιολόγος-Ξεναγός,MA Μουσειολόγος)

-Νίκος Τζανάκος (Συγγραφέας-Ιστορικός ερευνητής)

-Ελευθερία Σφυράκη (Έφορος Αρχείου ΛτΕ-Παράρτημα Πατρών).



Στον συντονισμό ο κ. Ανδρέας Τσιλίρας (Εκδότης «Το Δόντι»).



Σας περιμένουμε!



-Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

-7μμ (ώρα προσέλευσης 6.30μμ)

-Διακίδειος Σχολή Λαού (Κανάρη 58)