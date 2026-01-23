Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με παρουσιάσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Το «Πανεπιστήμιο πάει Καρναβάλι»!

Το Πανεπιστήμιο Πατρών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συμμετέχει ενεργά στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας με άρμα σε συνεργασία με την «Πατρινό Καρναβάλι Κοινωφελής Επιχείρηση» και συνοδευτικό πλήρωμα με μέλη από όλη την Ακαδημαϊκή κοινότητα, αφήνοντας για λίγο τα αμφιθέατρα και βγαίνοντας στον δρόμο, με την εικονιζόμενη στολή και άρμα!

Μείνετε συντονισμένοι για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής και το κόστος της στολής!

(Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.)

Παρουσίαση πλατφόρμας D&B Hoovers | 23.01.2026 , 11:00 π.μ. (νέα ημερομηνία διεξαγωγής)

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης της πλατφόρμας D&B Hoovers. Η εκδήλωση διοργανώνεται την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στις 11 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΒΚΠ - https://maps.app.goo.gl/MLiTEpL2SvFRiYpy9 .

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://library.upatras.gr/news/dbhoovers/

Ανάπτυξη νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων για βιο-εφαρμογές | 23.01.2026, 15:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/anaptyxi-nanoviokatalytikon-systimaton-gia-vio-efarmoges-23-01-2026/

18ο Πρωτότυπο Πανελλήνιο Ετήσιο Ιατρικό Συνέδριο «ΕΝΔΟΡΑΜΑ 2025» | 23-25.01.2026

Σε συνέχεια των 17 επιτυχημένων διοργανώσεων και ακολουθώντας τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, το ΕΝΔΟΡΑΜΑ ’25 θα πραγματοποιηθεί στις 23 έως 25 Ιανουαρίου 2026, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο πανελλήνιο ετήσιο ιατρικό συνέδριο, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την παρουσίαση των νεότερων ερευνητικών αποτελεσμάτων, καινοτόμων ιδεών, εξελίξεων και εφαρμογών στον χώρο της Ενδοκρινολογίας.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο

: https://www.upatras.gr/endorama-2025-23-25-01-2026/

Διοργάνωση Webinar με τίτλο «Οδηγός επιβίωσης για την εξεταστική: Ενίσχυση της προσβασιμότητας στις αξιολογικές διαδικασίες. Τεχνικές διαχείρισης άγχους, χρόνου, συγκέντρωσης» | 27.01.2026, 12:30 – 14:30

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα Ελ. Αλμπάνη, διοργανώνει την Τρίτη 27 Ιανουαρίου και ώρα 12:30 -14:30 μ.μ. Webinar με τίτλο «Οδηγός επιβίωσης για την εξεταστική: Ενίσχυση της προσβασιμότητας στις αξιολογικές διαδικασίες. Τεχνικές διαχείρισης άγχους, χρόνου, συγκέντρωσης».

Το Webinar απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών ανεξαρτήτως τμήματος φοίτησης ή επιπέδου σπουδών.

Ομιλητές/τριες

"Η προσβασιμότητα στο Πανεπιστήμιο Πατρών", Μηλιτσοπούλου Χρυσάνθη, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, εξωτερική συνεργάτιδα Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης

"Επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία κατά την προετοιμασία για την εξεταστική", Ιωάννου Νικόλαος, Ψυχολόγος, εξωτερικός συνεργάτης Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης

"Άγχος εξετάσεων: Κατανόηση, διαχείριση και ενδυνάμωση", Κολλύρου Μαρία, Ψυχολόγος, εξωτερική συνεργάτιδα Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης

"Ξέρω την απάντηση… αλλά δε μπορώ να τη γράψω: Γλωσσικές στρατηγικές για την εξεταστική»", Ελευθερία Γερονίκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Λογοθεραπείας

Εγγραφή στο webinar – Παρακολούθηση

Το webinar θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom. Για να εγγραφείτε ακολουθείστε το σύνδεσμο: https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/vWJPmO-WSZG2ThwAtiumjw

Μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης το οποίο θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να παρακολουθήσετε το webinar.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2610.969611 ή στέλνοντας email στο [email protected]

Ημερίδα για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση | 31.01.2026

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και για τον τρόπο συμμετοχής, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/imerida-gia-tin-diapolitismiki-ekpaidefsi-kai-diamesolavisi-31-01-2026/

20.950 απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών επέστρεψαν στο ακαδημαϊκό τους σπίτι

Το κοινωνικό δίκτυο των Απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών προσεγγίζει τους 21.000 απόφοιτους – μέλη του δικτύου. Την 01/09/2020 το δίκτυο των απόφοιτων του Ιδρύματος απαρτίζονταν από 1.400 μέλη. Πλέον αυτή η σημαντική προσπάθεια όλο και ενισχύεται χάρη στο ενδιαφέρον της συμμετοχής των Απόφοιτων του Ιδρύματος. Ανακαλύψτε το κοινωνικό δίκτυο των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών στο σύνδεσμο: https://alumni.upatras.gr/

Αν είστε και εσείς απόφοιτοι, γίνετε μέλη του δικτύου και επωφεληθείτε τις παροχές – εκπτώσεις αλλά και ενταχθείτε συναισθηματικά στη μεγάλη οικογένεια, που θα μας συνδέει πάντα με τα φοιτητικά χρόνια στο σύνδεσμο https://alumni.upatras.gr/register/

Η οικογένεια αυτή όλο και μεγαλώνει… Σας ευχαριστούμε πολύ!

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας με τίτλο ¨ΠΜΣ στη Χημεία¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/epanaprokiryxi-prosklisis-ekdilosis-endiaferontos-gia-eisagogi-metaptychiakon-foititon-sto-pms-tou-tmimatos-chimeias-me-titlo-%c2%a8pms-sti-chimeia%c2%a8-gia-to-akadimaiko-etos-2025-2026/

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Διαγωνισμού για τη δημιουργία λογότυπου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών

Αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν τον Διαγωνισμό, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/epanaprokiryxi-prosklisis-diagonismou-gia-ti-dimiourgia-logotypou-tis-scholis-oikonomikon-epistimon-kai-dioikisis-epicheiriseon-tou-panepistimiou-patron/

Προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών στο Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (Κ.Ε.Σ.) με το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγείται μία υποτροφία από το Κ.Ε.Σ. και μία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιτροπή Ερευνών), ύψους 5.100 δολαρίων Η.Π.Α. εκάστη. Οι υποτροφίες προσφέρονται σε φοιτήτριες/φοιτητές από το 3ο έτος Προπτυχιακών Σπουδών και άνω, ή μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακούς φοιτητές A´ κύκλου (ΠΜΣ), ηλικίας μέχρι και 26 ετών, των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών*, για τη συμμετοχή τους στο Θερινό Πρόγραμμα 2026 του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα με αντικείμενο “Πολιτικά και Φυσικά Περιβάλλοντα της Ανατολικής Μεσογείου από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα – Συγκριτικές Πολιτισμικές Προσεγγίσεις” (Political and Natural Environments of the Eastern Mediterranean from Antiquity to the Present – Comparative Cultural Approaches).

* Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχουσες/οντες να μην έχουν αποφοιτήσει κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Θερινού Σχολείου

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/prokiryxi-dyo-2-ypotrofion-sto-therino-programma-tou-harvard-stin-ellada-2/

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του Προγράμματος για τον Αθλητισμό και την Εκπαίδευση του 2026 για Πανεπιστήμια στην Ελλάδα

Από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) στην Ολυμπία το «Πρόγραμμα για τον Αθλητισμό και την Εκπαίδευση: από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι σήμερα».

Περίοδος αιτήσεων για φοιτητές/τριες από Πανεπιστήμια στην Ελλάδα:

19 Ιανουαρίου-19 Μαρτίου 2026

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τις αιτήσεις συμμετοχής, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/xekinisan-oi-aitiseis-tou-programmatos-gia-ton-athlitismo-kai-tin-ekpaidefsi-tou-2026-gia-panepistimia-stin-ellada/

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία του Ιδρύματος ανήμερα της Εορτής των Τριών Ιεραρχών | Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Το Συμβούλιο Διοίκησης αποφάσισε ομόφωνα ότι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, Εορτή των Τριών Ιεραρχών και της Ημέρας των Γραμμάτων, δεν θα λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες και Γραμματείες του Ιδρύματος και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου.

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

