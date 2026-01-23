Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Γλαύκου - ΙΧ κατέληξε σε χωράφι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Γλαύκου, στην Πάτρα, όταν δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.