Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Γλαύκου - ΙΧ κατέληξε σε χωράφι

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Γλαύκ...

Σύγκρουση δύο οχημάτων το βράδυ της Πέμπτης- Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Γλαύκου, στην Πάτρα, όταν δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Ειδήσεις Τώρα

Δείτε πώς φαίνεται το βόρειο σέλας από το Διάστημα -Στη διάρκεια της ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής καταιγίδας

Ευλογιά Αιγοπροβάτων: 10 ερωταπαντήσεις για το τι ισχύει και για τα μέτρα που λαμβάνονται

Καιρός: Άστατες συνθήκες με βροχές και καταιγίδες και σήμερα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις