Δήμος Πατρέων: Κινητοποίηση ενάντια στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών

Η Δημοτική Αρχή διοργάνωσε κινητοποίηση κατά της κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών, διεκδικώντας ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και των σχολικών υποδομών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Με σύνθημα “Δώστε λεφτά για την Παιδεία – Λουκέτο στις ανάγκες των παιδιών μας δεν θα βάλουμε – Όχι στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών”, πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 22 Γενάρη, το απόγευμα, η κινητοποίηση που διοργάνωσε η Δημοτική Αρχή ενάντια στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, την ώρα που στη Βουλή συζητείτο και τελικά ψηφίστηκε, το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην συγκέντρωση που έγινε στην πλατεία Γεωργίου και στην οποία συμμετείχαν το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, η Ένωση Γονέων, σύλλογοι γονέων & κηδεμόνων, η Α’ ΕΛΜΕ, ο ΣΕΠΕ, νεολαίοι και δημότες, η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου, στην κεντρική της ομιλία τόνισε:

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ γιατί η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, έρχεται ουσιαστικά να δώσει ένα ακόμα χτύπημα στο δημόσιο σχολείο και στην κάλυψη των αναγκών των παιδιών μας, που για το κράτος και τις κυβερνήσεις λογαριάζεται ως κόστος. Φαίνεται καθημερινά στα σχολεία μας. Σχολικοί καθαριστές που συνεχώς λιγοστεύουν, με την κάλυψή τους να οδηγείται στη λογική της ανταποδοτικότητας, ανύπαρκτοι σχολικοί φύλακες, εργολάβοι που οι νόμοι του κράτους τους δίνουν το δικαίωμα να προσφεύγουν ο ένας εναντίον του άλλου στα δικαστήρια, και τα σχολεία να περιμένουν για ένα και πλέον χρόνο για επείγουσες εργασίες συντήρησης και επισκευής, μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στο 60% όλα αυτά τα χρόνια, την ώρα που το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευτεί, σχολεία των οποίων οι μαθητές αναγκάζονται να βρεθούν σε όμορες συνοικίες για να μετατραπούν τα δικά τους σχολεία σε «Ωνάσεια» (εδώ όχι ακόμα), έλλειψη ειδικοτήτων και βοηθητικού προσωπικού, συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό…

Προωθείται το «αυτόνομο» και «βιώσιμο» σχολείο, αλλά και η εξάρτηση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων από την τοπική φορολογία, την αναζήτηση πόρων και χορηγών, αλλά και την οικονομική αφαίμαξη των γονιών.

Αυτή η κατεύθυνση αποτελεί πολιτική επιλογή, όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης αλλά και όλων όσων μέχρι σήμερα κυβέρνησαν. Πολιτική επιλογή στην κατεύθυνση της υποβάθμισης του Δημόσιου Σχολείου, και στην κατάργηση της διακριτής και βασικής ευθύνης του κράτους να εξασφαλίζει με ενιαίο, πανελλαδικό και ισότιμο τρόπο τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των παιδιών σε όλη τη χώρα, αφού οι μέχρι σήμερασχεδιασμοί τους μεγαλώνουν τους ταξικούς φραγμούς στην Εκπαίδευση, δημιουργώντας ουσιαστικά σχολεία πολλών "ταχυτήτων", διαφοροποιώντας ακόμη και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

Ο στόχος είναι ένας, και ας μην γελιόμαστε, να βάλουμε λουκέτο στα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών μας και έρχεται να προστεθεί στα σοβαρότατα προβλήματα που δημιουργεί η υποχρηματοδότηση των σχολείων, αλλά και η αποψίλωση και η υποστελέχωση των δήμων.

Η κυβέρνηση μάλιστα δεν δίστασε να επιχειρηματολογήσει -αισχρά- για το άρθρο του νομοσχεδίου δηλώνοντας ότι προχωράει σε αυτή τη ρύθμιση γιατί «η διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα» ισχυριζόμενη με θράσος ότι η «ευελιξία» στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών των σχολείων, αποτελεί κατάλοιπο μιας νοοτροπίας που οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία, στα μνημόνια και στη διεθνή εποπτεία.

Λες και ξεχνάμε ότι όλοι όσοι κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, οδήγησαν το λαό στη χρεοκοπία και στα μνημόνια, στις νόμιμες και παράνομες μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ και πολλά άλλα και είναι αυτά που οδηγούν σήμερα στον γκρεμό και στα χέρια των ιδιωτών και των χορηγών, την υγεία, την παιδεία, τις υπηρεσίες των Δήμων που σχετίζονται με τις παροχές προς τους δημότες (καθαριότητα, πράσινο, ηλεκτροφωτισμός και προσεχώς κι άλλες).

Μιλά επίσης για την υποστελέχωσή των επιτροπών για να δικαιολογήσει αυτήν την απαράδεκτη επιλογή της, κάνοντας την ανήξερη για την υποστελέχωση των δήμων, όταν έχει την ευθύνη για την απαγόρευση των προσλήψεων με τον περίφημο νόμο Βορίδη.

Ενώ σήμερα, στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός έταξε «νομοτεχνική βελτίωση», ώστε οι δήμοι να κάνουν ξεχωριστούς διαγωνισμούς για τις σχολικές ανάγκες, με ποιο προσωπικό;

Βέβαια το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει προσλήψεις συμβούλων ανάπτυξης(;) στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης και τη στήριξη των φορέων του Δημοσίου. Το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο νοσοκομείο, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν ανάγκη από συμβούλους ανάπτυξης, έχουν ανάγκη από προσωπικό και χρηματοδότηση.

Και όχι από την ανάπτυξη που δίνει στους λίγους και στερεί από τους πολλούς, ή για να είμαστε πιο ακριβείς την ανάπτυξη που οι πολλοί χρηματοδοτούν τους λίγους για να αυξήσουν τα κέρδη τους, και όταν χρειαστεί αιματοκυλούν τους λαούς γι’ αυτά τα κέρδη.

Βέβαια δεν περιμένουμε τίποτα καλύτερο από αυτούς που έβαλαν τους τραπεζίτες να διαφημίζονται στα σχολεία των παιδιών μας. Αυτούς που βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των εργαζομένων και των ανέργων, των ΑμεΑ, όταν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι κράτησαν όρθιες τις τράπεζες.

Αφού εμείς βάζουμε και βάζαμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, όταν η κυβέρνηση θέσπιζε «δώρο» αναβαλλόμενων φόρων που άγγιξε τα 12,1 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2024 για να διασωθούν και να ευημερήσουν οι τραπεζίτες.

Όπως οι γονείς βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, με το που ξεκινάει η χρονιά, για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα φροντιστήρια, τις δραστηριότητες… Η εξασφάλισή τόσο των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, όσο και όποιας άλλης ανάγκης του Δημόσιου Σχολείου δεν είναι ευθύνη των γονέων είναι ευθύνη του κράτους.

Η κατάργηση των Επιτροπών κρίθηκε εκ του αποτελέσματος, στους Δήμους που έχουν ήδη καταργηθεί, δημιουργώντας μια σειρά προβλημάτων και καθυστερήσεων, με τα σχολεία να δεινοπαθούν ακόμα και για ένα λουκέτο και με τα χρήματα των κατανομών να μην φτάνουν ποτέ στα σχολεία, αυτό

εωρούν εξοικονόμηση πόρων και σωστή διαχείριση.

Με τις Σχολικές επιτροπές γινόντουσαν όλα; Όχι! Καλύπτονται όλες οι ανάγκες; Όχι! Όμως οι δυσκολίες που θα δημιουργηθούν για την εκπαιδευτική και τη μαθητική κοινότητα αυξάνονται.

Όλα τα παραπάνω είναι κρίκοι στην ενιαία αλυσίδα της ίδιας πολιτικής που εφαρμόζεται και που ματώνει καθημερινά τις λαϊκές οικογένειες, η ίδια που υποβαθμίζει τη δημόσια υγεία, τις ασφαλείς υποδομές και μεταφορές, που δεν χρηματοδοτεί τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής θωράκισης, για τα κρατικά πλεονάσματα, τα κέρδη των λίγων και τώρα και για τις πολεμικές δαπάνες που όχι μόνο στερούν από τη ζωή των παιδιών και τη δική μας, αλλά αύριο θα τους στερήσουν και την ίδια τη ζωή τους με την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή στους πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις.

Στεκόμαστε απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, που έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας και στην ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή ιδιωτών και «χορηγών» στη λειτουργία, επισκευή και συντήρηση των δημόσιων σχολείων, και

διεκδικούμε για τα παιδιά μας και τα σχολεία, όσα είναι ευθύνη του κράτους και έχουν πληρωθεί ξανά και ξανά από τη βαριά φορολογία όλων μας.

Δεν τους τα χρωστάμε, μας τα χρωστάνε!…

Εναντιωνόμαστε στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών από τη σκοπιά της στόχευσης και των επιδιώξεων που έχει η κυβέρνηση και διεκδικούμε τη δραστική αύξηση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες των σχολείων και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

Τα σχολεία του Δήμου μας, όπως και όλα τα σχολεία χρήζουν συνεχών και άμεσων παρεμβάσεων που απαιτούν ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης και ολοκληρωμένο σχεδιασμό με ευθύνη του κράτους για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και ενίσχυση του προσωπικού και της χρηματοδότησης των Δήμων για τη συντήρησή τους.

Νέα σχολεία, γενικά και ειδικά, για να σταματήσει το αίσχος με τα container και τα νοικιασμένα μαγαζιά, ολοκληρωμένο αντισεισμικό έλεγχο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο και όχι μια απλή αποτίμηση με το μάτι.

Το καλύτερο μάθημα που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας, είναι ο οργανωμένος και συλλογικός αγώνας, μαθητών, γονέων εκπαιδευτικών, για ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα, για σύγχρονη, δωρεάν και δημόσια Παιδεία, με μόνιμους εκπαιδευτικούς, σε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, χωρίς να μπαίνει ως κριτήριο το κέρδος και οι όροι «κόστος - όφελος» για την ικανοποίησή τους.

Γιατί σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά μας να διεκδικήσουμε όσα δικαιούνται και ένα σχολείο όπως τους αξίζει».

Νωρίτερα χαιρέτησαν ο Γιώργος Ντάφλος γενικός γραμματέας της Α’ ΕΛΜΕ, ο Στέλιος Παλαρμάς, αντιπρόεδρος του ΣΕΠΕ, η Ελένη Μπεχλούλη πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, ο Νίκος Κούτρας εκ μέρους της ΑΣΓΜΕ και ο Βασίλης Βασιλείου αντιπρόεδρος του ΕΚΠ.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία στο κέντρο της πόλης.