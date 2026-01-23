Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πληθωρικό Σαββατοκύριακο για το 61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού

Συνεχίζονται οι δράσεις του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού με διασκεδαστικά παιχνίδια και δημιουργικές δοκιμασίες για τα συμμετέχοντα πληρώματα στην πόλη της Πάτρας.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Συνεχίζονται δυναμικά οι δράσεις του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού, με τις επόμενες προγραμματισμένες συναντήσεις των πληρωμάτων που συμμετέχουν στο παιχνίδι να πραγματοποιούνται το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στις 11:00, στον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος, και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, επίσης στις 11:00, στα Ψηλά Αλώνια.

Το Σάββατο, τα πληρώματα θα διαγωνιστούν σε τρία χαρτοκιβώτια στο καλλιτεχνικό παιχνίδι Cubeez, παρουσιάζοντας σε ολόκληρη την πόλη τις δημιουργικές και κατασκευαστικές τους ιδέες. Με έμφαση στη χαρά και τη δημιουργικότητα, θα δώσουν ζωντάνια στον νέο πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος. Σημείο αναφοράς αποτελεί η συμβολή των οδών Παντανάσσης και Μαιζώνος.

Την Κυριακή, τα πληρώματα θα δοκιμαστούν σε… δουλειές του σπιτιού! Πρόκειται για μια φάση πλατείας με πέντε παιχνίδια και μια μεγάλη έκπληξη, η οποία αναμένεται να κάνει… ντόρο!

Μείνετε συντονισμένοι… η δράση συνεχίζεται!