«Καρφί» Κακλαμάνη για Κικίλια: «Οι υπουργοί να κοιτούν τα υπουργεία τους και να μην χτυπούν ανοικτές πόρτες»

Ο Νικήτας Κακλαμάνης σχολίασε τη δήλωση που έκανε το πρωί ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, στην κηδεία του 53χρονου λιμενικού, σχετικά με την επικοινωνία του με τον Πρόεδρο της Βουλής ώστε το Κοινοβούλιο να «υιοθετήσει» και να στηρίξει οικονομικά το ανήλικο παιδί του εκλιπόντος.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι είναι δεδομένο πως η Βουλή θα αναλάβει την υιοθεσία του παιδιού του λιμενικού που έχασε τη ζωή του κατά την πρόσφατη κακοκαιρία. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Βασίλη Κικίλια, τόνισε ότι δεν ενοχλήθηκε, ωστόσο με νόημα πρόσθεσε ότι «οι υπουργοί καλό είναι να κοιτούν τα υπουργεία τους και να μην χτυπούν ανοικτές πόρτες. Πράγματι ο Βασίλης ,με πήρε τηλέφωνο και του είπα ότι αυτό είναι αυτονόητο».

«Από το 2010 με ομόφωνη απόφαση τότε, η Βουλή είχε αποφασίσει για τους πεσόντες εν ώρα καθήκοντος των Ενόπλων Δυνάμεων, να στηρίζει τα παιδιά τους οικονομικά. Το 2011 το μέτρο επεκτάθηκε γενικότερα σε όλους τους ένστολους. Για οικογένειες πεσόντων με ένα παιδί το ποσό είναι 10.000 ευρώ ετησίως, 18.000 ευρώ για δύο, 21.000 ευρώ για 3 και 25.000 ευρώ από τρία και επάνω μέχρι την ενηλικίωση. Τα ποσά είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Εφόσον σπουδάζει το παιδί επεκτείνεται το μέτρο έως το 25ο έτος της ηλικίας του και συνολικά το ποσό ετησίως που κοστίζει στον Προϋπολογσιμό της Βουλής αυτή η πρωτοβουλία είναι ανέρχεται περί της 700.000 ευρώ» υπενθύμισε ο Νικήτας Κακλαμάνης. σημειώνοντας όμως ότι καλό θα ήταν «όταν πληρώνει η Βουλή, οφείλουν να λένε για τη Βουλή».

Ο κ. Κακλαμάνης σχετικά με τις διαδικασίες υιοθέτησης των παιδιών πεσόντων εν ώρα καθήκοντας στελεχών των ΕΔ και ΣΑ σημείωσε πως .«Έχω απλουστεύσει και την διαδικασία, δεν περνάει πλέον από την Διάσκεψη των Προέδρων, οι υποθέσεις πάνε κατευθείαν στο Γενικό Γραμματέας της Βουλής και υπογράφει».