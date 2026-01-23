Back to Top
Η γελοιογραφία του Guardian για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ: Νταρθ Βέιντερ, Κρουέλα Ντεβίλ στο πλευρό του

Ο αμερικανός πρόεδρος περιτριγυρισμένος από διάσημους «κακούς» των κινουμένων σχεδίων, κόμιξ και κινηματογράφου

Με μία γελοιογραφία ο βρετανικός Guradian χλευάζει το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην εικόνα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται ως ελαφρώς παραμορφωμένος χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων, καθισμένος σε μια επιβλητική πολυθρόνα με το όνομά του γραμμένο πάνω της, περιτριγυρισμένος από διάσημους «κακούς» των κινουμένων σχεδίων, κόμιξ και κινηματογράφου.

Το πραγματικό χτύπημα όμως βρίσκεται στους ανθρώπους που επέλεξαν να μπουν στο «Συμβούλιο» του – μια διακριτική, αλλά σαφή σάτιρα για όσους αποφάσισαν να στηρίξουν την πρωτοβουλία του Τραμπ.

Νταρθ Βέιντερ από τον Πόλεμο των Άστρων, Κρουέλα Ντεβίλ από τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας, Τζόκερ από το Μπάτμαν και Χάνιμπαλ Λέκτερ από την Σιωπή των Αμνών, ο Κύριος Μπερνς από τους Simpsons και ο Ντικ Ντάσταρντλι.

Στην γελοιογραφία ο Τραμπ λέει: «Καλωσήρθατε στην εναρκτήρια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης» .

