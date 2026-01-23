Η γελοιογραφία του Guardian για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ: Νταρθ Βέιντερ, Κρουέλα Ντεβίλ στο πλευρό του

Με μία γελοιογραφία ο βρετανικός Guradian χλευάζει το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην εικόνα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται ως ελαφρώς παραμορφωμένος χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων, καθισμένος σε μια επιβλητική πολυθρόνα με το όνομά του γραμμένο πάνω της, περιτριγυρισμένος από διάσημους «κακούς» των κινουμένων σχεδίων, κόμιξ και κινηματογράφου.

Το πραγματικό χτύπημα όμως βρίσκεται στους ανθρώπους που επέλεξαν να μπουν στο «Συμβούλιο» του – μια διακριτική, αλλά σαφή σάτιρα για όσους αποφάσισαν να στηρίξουν την πρωτοβουλία του Τραμπ.