Προαστιακός Πάτρας: Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο, Σάββατο (24/1) τα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 12300, 12301 και 12302 στο τμήμα Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας, λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που εκτελούνται από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.

