Αγρίνιο: Τροχαίο μπροστά σε σχολείο- Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο, τραυματίας ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 23 Ιανουαρίου, στο κέντρο του Αγρινίου.

Συνέβη μάλιστα μπροστά σε σχολείο, στο 3ο Δημοτικό.

Ευτύχημα είναι που δεν προκλήθηκαν δραματικές καταστάσεις καθώς είχε παρέλθει η ώρα αποχώρησης των περισσοτέρων μαθητών.

Ειδικότερα, περί τις 14:00, ένα ΙΧ επιβατικό κινούμενο επί της οδού Φερραίου εισήλθε στην οδό Θυσίας, εξετράπη της πορείας του και ακολούθως προσέκρουσε σε δέντρο.

Ο οδηγός φέρεται να ένοιωσε αδιαθεσία και για το λόγο αυτό να έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τραυματίστηκε και διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Το όχημα σμπαραλιάστηκε ενώ η Τροχαία Αγρινίου ενεργεί έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.