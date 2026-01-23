Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ιράν: Στους 5.002 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί κατά την καταστολή των διαδηλώσεων σύμφωνα με ΜΚΟ

Ιράν: Στους 5.002 οι επιβεβαιωμένοι νεκρ...

Σύμφωνα με την οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, 4.714 από τους νεκρούς είναι διαδηλωτές, 42 ανήλικοι, 207 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 39 περαστικοί

Σε 5.002 ανθρώπους ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών κατά τη διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας που συγκλόνισε το Ιράν σύμφωνα με τον αριθμό που έχει επιβεβαιώσει η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA)

Σύμφωνα με την οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, 4.714 από τους νεκρούς είναι διαδηλωτές, 42 ανήλικοι, 207 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 39 περαστικοί.

 Η οργάνωση συνεχίζει να ερευνά για 9.787 ακόμη πιθανούς θανάτους.

Το έργο της επαλήθευσης από την HRANA και άλλες οργανώσεις είναι πολύπλοκο λόγω της επιβολής αποκλεισμού του Ιντερνετ από τις ιρανικές αρχές που ισχύει από τις 8 Ιανουαρίου.

Η HRANA ανεβάζει στις 26.852 τον αριθμό των συλλήψεων.

Η ΜΚΟ, Iran Human Rights (IHR), με έδρα την Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να φθάνει τις 25.000.

Την Τετάρτη, οι ιρανικές Αρχές έδωσαν στην δημοσιότητα έναν πρώτο απολογισμό 3.117 νεκρών. Σύμφωνα με το ιρανικό καθεστώς, οι 2.427 είναι «μάρτυρες», δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί, και όχι «ταραξίες», όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Έκλεψαν γατόσπιτο που ζύγιζε 100 κιλά!- «Έχει γίνει επιδημία»- ΦΩΤΟ

Πάτρα- Καρναβάλι: Ετοιμότητα για κατασχέσεις σε υπαίθριες καντίνες- Τα μέτρα και οι έλεγχοι

Ευλογιά: Στις 472.928 οι θανατώσεις αιγοπροβάτων - Tρία νέα κρούσματα στην Αχαΐα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ιράν Διαδηλώσεις Νεκροί

Ειδήσεις