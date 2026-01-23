Πώς θα δοθούν οι αποζημιώσεις μετά την κακοκαιρία - Βήμα βήμα η διαδικασία και τα δικαιολογητικά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μηχανισμός αποκατάστασης και αποζημιώσεων για τους πολίτες που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Κώστας Κατσαφάδος.

Από νωρίς το πρωί, εξειδικευμένα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, σε συνεργασία με τις δημοτικές Αρχές, διενεργούν αυτοψίες στις περιοχές που δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα, προκειμένου να καταγραφούν άμεσα οι ζημιές σε κατοικίες.

Το μεσημέρι είχε προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη στο δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή των δημάρχων Γλυφάδας, Κορωπίου, Ωρωπού και Σαρωνικού. Κεντρικός στόχος είναι η κατάρτιση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος που θα αφορά την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων στους πολίτες, την έγκριση έκτακτων χρηματοδοτήσεων για έργα πρώτης ανάγκης και την αποκατάσταση βασικών υποδομών.

Οι προϋποθέσεις για τις αποζημιώσεις

Ο κ. Κατσαφάδος διευκρίνισε στη συνέχεια το πλαίσιο των καταβολών των αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υφυπουργού, οι αποζημιώσεις οχημάτων περιορίζονται σε όσα καλύπτονται ασφαλιστικά για φυσικά φαινόμενα. Για τις οικοσκευές και τις βιοτικές ανάγκες, η πληρωμή -που κυμαίνεται από 600 έως 6.000 ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα της πλημμύρας- απαιτεί την προσκόμιση δελτίου αυτοψίας και φορολογικών εντύπων (Ε1, Ε9) στον οικείο δήμο. Η καταβολή των χρημάτων αναμένεται εντός τετραημέρου από την υποβολή, ενώ την προσεχή εβδομάδα θα οριστικοποιηθούν οι χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση των υποδομών στους δήμους που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, η μέριμνα για τις δημόσιες και δημοτικές υποδομές περνά στην κυβερνητική επιτροπή κρατικής αρωγής, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα. Με γνώμονα τα αιτήματα των δήμων που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα εγκριθούν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης.

Τέλος, τα ποσά για τις οικοσκευές διαμορφώνονται στα 2.000, 4.000 και 6.000 ευρώ, ενώ η ενίσχυση για τις πρώτες βιοτικές ανάγκες ανέρχεται στα 600 ευρώ. Η τελική εκτίμηση του ποσού συναρτάται άμεσα με το ύψος της στάθμης του νερού που θα καταγραφεί σε κάθε οίκημα κατά τη διάρκεια της αυτοψίας από τα αρμόδια κλιμάκια.

