Πέλλα: 32χρονη παρέσυρε με το αυτοκίνητό της και τραυμάτισε θανάσιμα μία 59χρονη πεζή

Πηγή: Pellanews.gr

Θανατηφόρα παράσυρση πεζής σημειώθηκε, στις 11.50 το πρωί, στη Σκύδρα, στον νομό Πέλλας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 32χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 59χρονη, η οποία κινούνταν πεζή.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.

 

