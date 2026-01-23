Πέλλα: 32χρονη παρέσυρε με το αυτοκίνητό της και τραυμάτισε θανάσιμα μία 59χρονη πεζή

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας
Θανατηφόρα παράσυρση πεζής σημειώθηκε, στις 11.50 το πρωί, στη Σκύδρα, στον νομό Πέλλας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 32χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 59χρονη, η οποία κινούνταν πεζή.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr