Κεφαλογιάννη: Τι λέει για τη ρύθμιση για τα παιδιά- "Την ψήφισα με άλλους 179, έκανα χρήση γιατί αντιμετωπίζω δύσκολη κατάσταση"

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη απαντά στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αξιοποίηση διάταξης του υπουργείου Δικαιοσύνης από την ίδια, η οποία αφορά την επιμέλεια των παιδιών της.

Όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη ρύθμιση ήταν πρόταση του υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν ψηφίστηκε μόνο από την ίδια, αλλά και από 179 βουλευτές.

Παράλληλα, στην ανάρτησή της, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε με προσωπική της πρωτοβουλία αλλά και σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου,η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρεται στη δύσκολη προσωπική κατάσταση που βιώνει, περιγράφοντας τις επιπτώσεις που έχει για την ίδια και τα παιδιά της το καθεστώς της συνεπιμέλειας.

Στην ανάρτησή της αναφέρει:

Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.

Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου.

Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω.

Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση.