Καιρός: Ήπιο και ανοιξιάτικο σκηνικό έως το Σάββατο, πότε αναμένονται βροχές

Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες
Ήπιος και ανοιξιάτικος θα παραμείνει ο καιρός στη χώρα έως και το Σάββατο, σύμφωνα με την εβδομαδιαία πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, με αίθριες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.
Σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα. Στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και στη νότια Κρήτη ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 19 βαθμούς.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί κατά βάση αίθριος, με παροδικές νεφώσεις σε ορισμένες περιοχές.
Υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.
Πιο οργανωμένες βροχές από τη νέα εβδομάδα
Το Σάββατο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγοι όμβροι κυρίως σε ορεινές περιοχές των δυτικών και βόρειων τμημάτων.
Πιο αξιόλογες αλλά πρόσκαιρες βροχοπτώσεις φαίνεται να επηρεάζουν τη χώρα από τη Δευτέρα προς την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των προγνωστικών μοντέλων.
Ο καιρός την Τετάρτη 11-03-2026
Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στη Στερεά και την Εύβοια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα νότια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Πέμπτη 12-03-2026
Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.
Ο καιρός την Παρασκευή 13-03-2026
Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό στα βορειοδυτικά να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός το Σάββατο 14-03-2026
Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
