Καιρός: Ήπιο και ανοιξιάτικο σκηνικό έως το Σάββατο, πότε αναμένονται βροχές

Ήπιος και ανοιξιάτικος θα παραμείνει ο καιρός στη χώρα έως και το Σάββατο, σύμφωνα με την εβδομαδιαία πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, με αίθριες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα. Στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και στη νότια Κρήτη ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 19 βαθμούς.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί κατά βάση αίθριος, με παροδικές νεφώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Πιο οργανωμένες βροχές από τη νέα εβδομάδα

Το Σάββατο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγοι όμβροι κυρίως σε ορεινές περιοχές των δυτικών και βόρειων τμημάτων.

Πιο αξιόλογες αλλά πρόσκαιρες βροχοπτώσεις φαίνεται να επηρεάζουν τη χώρα από τη Δευτέρα προς την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των προγνωστικών μοντέλων.