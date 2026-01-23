Πάτρα: Παρουσιάστηκε το βιβλίο «Ελλάδα - Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές» - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου «Ελλάδα – Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές» του πρέσβη ε.τ. Αλέξανδρου Π. Μαλλιά, σε μια εκδήλωση με έντονο πολιτικό και διπλωματικό ενδιαφέρον.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας και συνδιοργανώθηκε από την εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», το Επιμελητήριο Αχαΐας και τις Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

Το βιβλίο ανέδειξε κρίσιμες πτυχές των ελληνοαλβανικών σχέσεων, αξιοποιώντας τη μακρά διπλωματική εμπειρία του συγγραφέα, ιστορικά δεδομένα και πολιτική ανάλυση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για τη θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο εκδότης Ανδρέας Σιδέρης.

Για το βιβλίο τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και εκδότης της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» Θεόδωρος Λουλούδης,, ο ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος – Νέας Δημοκρατίας Φρέντης Μπελέρης, καθώς και ο συγγραφέας Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας Κώστας Μάγνης.