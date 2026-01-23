Περιφέρεια: Μήνυση για τα πεταμένα πρόβατα στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας ενημερώθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου2026, από δημοσιεύματα τοπικού τύπου για την ύπαρξη νεκρών ζώων (πρόβατα) αγνώστου ιδιοκτήτη, απορριφθέντα σε παραθαλάσσια περιοχή πλησίον θέσης «Φοινικιά» του Δ.Δ. Αιτωλικού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Η συγκεκριμένη πράξη (ανεξέλεγκτη απόρριψη νεκρών ζώων), ιδίως στην χρονική περίοδο που διανύουμε με δεδομένη την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ελλοχεύει κίνδυνο διασποράς νοσήματος και διώκεται ποινικά.

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία υπέβαλε άμεσα μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Μεσολογγίου. Τα νεκρά ζώα διαχειρίστηκε με υγειονομική ταφή ο Δήμος Ι.Π Μεσολογγίου.

«Οι πρακτικές αυτές είναι πραγματικά απαράδεκτες και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ζωικού κεφαλαίου, και κυρίως – νομίζω ότι πλέον είναι κατανοητό σε όλους – την επιβίωση των κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας.