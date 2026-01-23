Το Επιμελητήριο Αχαΐας ακούει τα μέλη του - Ολοκληρώθηκε η ετήσια έρευνα καταγραφής αναγκών και απόψεων

Με επιτυχία ολοκλήρωσε το Επιμελητήριο Αχαΐας την ετήσια έρευνα ικανοποίησης και καταγραφής αναγκών των επιχειρήσεων–μελών του, υλοποιώντας στην πράξη τη δέσμευση της Διοίκησης για συνεχή διάλογο, αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

"Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 20 Νοεμβρίου 2025 και είχε ως βασικό στόχο την αποτύπωση της εικόνας που έχουν τα μέλη για τη λειτουργία του Επιμελητηρίου, το επίπεδο εξυπηρέτησης, την επικοινωνία, καθώς και τις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητές τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα δύο μέλη δηλώνουν «πολύ» ή «αρκετά» ενημερωμένα, ενώ στις πιο ενημερωμένες επιχειρήσεις εμφανίζονται οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ) και οι μεταποιητικές.

Χρηματοδότηση και βιωσιμότητα στην κορυφή των προτεραιοτήτων

Στην ερώτηση για τα θέματα στα οποία πρέπει να δίνει προτεραιότητα το Επιμελητήριο, οι επιχειρήσεις της Αχαΐας αναδεικνύουν ξεκάθαρα την ανάγκη για πρακτική και άμεσα αξιοποιήσιμη ενημέρωση. Η ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα συγκεντρώνει το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του 79,7%, αποτυπώνοντας την έντονη ανάγκη πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους και περιορισμένης ρευστότητας.

Παράλληλα, υψηλό ενδιαφέρον καταγράφεται για ζητήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (60,7%), κυρίως από ατομικές επιχειρήσεις, ενώ σημαντικά ποσοστά αφορούν την ενημέρωση για δικαιώματα των επιχειρήσεων (36%), φορολογικά ζητήματα (26,7%) και οικονομικά θέματα (23,1%). Η προώθηση των τοπικών προϊόντων (23,7%) αναδεικνύει, τέλος, τη διάθεση για εξωστρέφεια και ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας.

Υψηλή χρήση και πολύ θετική αξιολόγηση των υπηρεσιών

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το Επιμελητήριο Αχαΐας διατηρεί ουσιαστική και συστηματική επαφή με τα μέλη του. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες είναι η Υπηρεσία ΓΕΜΗ (68,1%), οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Μητρώου (53,7%), η ενημέρωση μέσω newsletter (49,6%) και οι υπηρεσίες Μητρώου με φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία (45,2%).

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι όλες οι υπηρεσίες αξιολογούνται ως χρήσιμες από ποσοστό άνω του 85% όσων τις έχουν χρησιμοποιήσει. Ξεχωρίζουν οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Μητρώου (e-Επιμελητήριο) με 96,7%, η άυλη ψηφιακή υπογραφή με 95,2% και οι υπηρεσίες του Μητρώου με 94,9%, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιοποιούνται ήδη από το Επιμελητήριο Αχαΐας για:

τη βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών,

τον σχεδιασμό νέων, στοχευμένων δράσεων,

την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τα μέλη,

και την ενίσχυση του ρόλου του Επιμελητηρίου ως ουσιαστικού και αξιόπιστου συμμάχου της επιχειρηματικής κοινότητας της Αχαΐας.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα ευρήματα της έρευνας στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας ΕΔΩ

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει να επενδύει στη συμμετοχή, στη διαφάνεια και στη συνεργασία με τα μέλη του, χτίζοντας πολιτικές που βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικότητας" αναφέρει η ανακοίνωση.