Τέμπη: Παραδοχή για διαγραφές βίντεο από την Interstar- Αντιδράσεις από οικογένειες θυμάτων

Διαγραφές βίντεο, τα οποία δεν είχαν εγγραφεί σωστά λόγω κακής ποιότητας σήματος, παραδέχτηκε την Παρασκευή (23/01) ο κατηγορούμενος εκπρόσωπος της Interstar, κληθείς από την εισαγγελέα της έδρας να δώσει σχετικές διευκρινίσεις, κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη.

«Σβήστηκαν κάποια βίντεο που λόγω σύνδεσης δεν είχαν καταγραφεί σωστά. Κάποια μεγάλα αρχεία, αλλά μικρά… Είχαμε κάμερες και σε σημεία που δεν είχε καλό ίντερνετ, οπότε κάθε φορά έκανε delete, διότι δεν το χρειαζόμασταν. Σκουπίδια ήταν. Για κάποια κρατήθηκαν αντίγραφα, για άλλα όχι. Δεν ήταν τίποτα χρήσιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε: «Και μόνο η παραδοχή αυτή που την έκρυβαν μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνει τους φόβους μας ότι κάποιοι ήθελαν την συγκάλυψη και την επιχείρησαν.»

«Ο υπεύθυνος της εταιρείας Interstar, ερωτηθείς από την εισαγγελέα του δικαστηρίου, εμβολίμως, συνομολόγησε ότι η εταιρεία έχει προβεί σε διαγραφές υλικού, το οποίο μάλιστα έσπευσε να χαρακτηρίσει σκουπίδια», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου έξω από το δικαστήριο.

Ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας θύματος της τραγωδία ανέφερε: «Θα έπρεπε ο εισαγγελικός λειτουργός να καλέσει και την Αστυνομία και την Πυροσβεστική και όλες τις αρχές και να τους ζητήσει όλα τα στοιχεία.»

«Είχαμε μια ομολογία ότι όντως γινόντουσαν διαγραφές και παρόλα αυτά η εισαγγελέας αρνήθηκε στην πρότασή μας να γίνει πραγματογνωμοσύνη σχετικά με το να μάθουμε τι ήταν τέλος πάντων αυτά τα βίντεο που κάποιοι τα θεώρησαν σκουπίδια και έπρεπε να τα διαγράψουν», επεσήμανε η Μαρία Καρυστιανού.

Αρνητική στο αίτημα συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής κύριος Σωτήρης Μπακαΐμης, ήταν η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

«Έπρεπε να είναι εδώ ο κύριος Μπακαΐμης», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικηγόρος θυμάτων Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου. «Είναι ένα δικαστήριο στο οποίο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τι έκανε ή τι δεν έκανε ο κ. Μπακαΐμης.»

Συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, ζήτησαν να προσκομιστούν στο δικαστήριο τα βίντεο που παρέδωσε πέρυσι τον Φεβρουάριο ο Βασίλης Καπερνάρος στην ανάκριση, από την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας στις σήραγγες.

«Συγκλονιστική ομολογία ότι στα βίντεο που προσκομίστηκαν υπάρχουν χειροκίνητες διαγραφές από την ίδια την εταιρεία», σημείωσε η δικηγόρος θυμάτων Βάσω Πανταζή.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 28 Ιανουαρίου.