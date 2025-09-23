Καιρός: Αλλαγή σκηνικού το επόμενο Σαββατοκύριακο δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Επηρεάζεται ήδη η Ιταλία από την κακοκαιρία Alessio που φέρνει πολύ ισχυρούς ανέμους και έντονες καταιγίδες
Τις πρώτες ενδείξεις για αλλαγή σκηνικού στον καιρό το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με χαρακτηριστικό τις βροχές και καταιγίδες μελετούν οι μετεωρολόγοι περιμένοντας τα επόμενα 24ωρα για να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.
Ήδη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, «η κακοκαιρία #Alessio είναι η πρώτη του υδρολογικού έτους 2025-26 για τις χώρες του Κεντρικού Group της Eumetnet και θα προκαλέσει στην Ιταλία πολύ ισχυρούς ανέμους και έντονες καταιγίδες» για να συμπληρώσει, επίσης, ότι «το σύστημα αυτό δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας, καθώς κινείται βορειοανατολικά».
Ο κ. Κολυδάς σημειώνει, επίσης, ότι «περιμένουμε ακόμη ένα διήμερο, για να επιβεβαιώσουμε ή όχι, αν θα μας επηρεάσει η επόμενη διαταραχή που και πάλι αυτή έρχεται από τα δυτικά το προσεχές Σαββατοκύριακο. Η προγνωστικότητα είναι μέχρι στιγμής χαμηλή και δεν υπάρχουν συμφωνίες από τα προγνωστικά μοντέλα».
Από την πλευρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του στο Facebook αναλύει το πώς μπορεί ο «εμποδιστής ΡΕΞ» να φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο.
Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του, «ο "Ρεξ" εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης. Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα "Υ" όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίρειο). Από την άλλη με το γράμμα "Χ" παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του. Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό».
«Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή και τις αρχές της νέας εβδομάδας. Στον τελευταίο χάρτη μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τον όγκο νερού που μπορεί να δώσει αυτή η βαρομετρική διάταξη όπου βλέπουμε ότι το Σάββατο το βράδυ στα νότια της Ιταλίας η κλίμακά μας τερματίζει με τιμές μεγαλύτερες των 50 χιλιοστών» συμπληρώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.
Ο ΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ "ΡΕΞ" ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Φθινοπωρινή Ισημερία σήμερα και ο καιρός στη χώρα μας ακόμη δεν έχει εναρμονιστεί με το ημερολόγιο μιας και οι καιρικές συνθήκες θυμίζουν περισσότερο Καλοκαίρι παρά Φθινόπωρο.
Απόδειξη των παραπάνω, τα μελτέμια τα οποία κυριάρχησαν τα τελευταία 24ωρα προς την πλευρά του Αιγαίου, όπως επίσης και η ανομβρία η οποία δε λέει να βάλει ένα έστω και προσωρινό τέλος προβληματίζοντας τους αγρότες μας και όχι μόνο. Ευτυχώς που η διάρκεια της ημέρας έχει περιοριστεί αρκετά δίνοντας την ευκαιρία στον υδράργυρο να πέφτει αρκετά μέσα στη νύχτα μιας και σε διαφορετική περίπτωση μόνο το όνομα του μήνα θα μας έμενε σαν αλλαγή.
Μέσα σε αυτό το κλίμα απαισιοδοξίας σε ότι αφορά τα καιρικά δρώμενα στη χώρα μας και όχι μόνο, έρχονται τα προγνωστικά δεδομένα να μας πουν ότι κάτι αλλάζει στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, κάτι που ίσως μας δώσει προς το τέλος της εβδομάδας τις πρώτες αξιόλογες βροχές για το φετινό Φθινόπωρο.
Όπως αναφέρουμε και στον τίτλο μας, αιτία γι' αυτή την εξέλιξη είναι ένα είδος εμποδισμού της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που στην Μετεωρολογία καλείται Ρεξ εμποδιστής. Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις στις θετικές επιστήμες, έτσι κι εδώ, η ονομασία αυτή οφείλεται στον επιστήμονα που πρωτο-μελέτησε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και συγκεκριμένα στον Αμερικανό Μετεωρολόγο Daniel Rex.
Διυσδείοντας πιο πολύ σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και όπως γίνεται φανερό και στους χάρτες που ακολουθούν από το προγνωστικό μας σύστημα, ο εμποδιστής "Ρεξ" μοιάζει αρκετά με τον πιο οικείο μας "Ωμεγα" εμποδιστή, με τη διαφορά ότι ο "Ρεξ" εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης.
Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα "Υ" όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίριο). Από την άλλη με το γράμμα "Χ" παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του.
Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό.
Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή και τις αρχές της νέας εβδομάδας.
Στον τελευταίο μας χάρτη μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τον όγκο νερού που μπορεί να δώσει αυτή η βαρομετρική διάταξη όπου βλέπουμε ότι το Σάββατο το βράδυ στα νότια της Ιταλίας η κλίμακά μας τερματίζει με τιμές μεγαλύτερες των 50 χιλιοστών.
Οι επόμενες ημέρες θα μας δώσουν περισσότερη και σταθερότερη πληροφορία, παρόλα αυτά καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για δυναμική είσοδο του Φθινοπώρου από Σάββατο - Κυριακή και στη συνέχεια.
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 23-09-2025
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-09-2025
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-09-2025
Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025
Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες όμως στα δυτικά θα ανατπυχθούν νεφώσεις και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.
