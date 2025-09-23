Ντόναλντ Τραμπ: Ο αυτισμός συνδέεται με τη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδειχθεί ένας από τους μεγαλύτερους θιασώτες θεωριών συνομωσίας και κάθε μέρα επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό αυτόν αγνοώντας ότι είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους.

Αυτή φορά αποφάσισε να μοιραστεί με τους Αμερικάνους τις θεωρίες του για τον αυτισμό…

Πέντε χρόνια μετά την εξωφρενική δήλωση ότι η κατάποση απολυμαντικού με χλώριο θα μπορούσε να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση και τη θεραπεία του κορονοϊού, χθες Δευτέρα (22.9ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε άναυδους ξανά τους επιστήμονες συνδέοντας τον αυτισμό με τη λήψη ακεταμινοφαίνης (παρακεταμόλη) κατά την εγκυμοσύνη, χωρίς την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση.

Με την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων να διακυβεύεται, προέτρεψε τις εγκύους να μην παίρνουν παρακεταμόλη. «Σύμφωνα με μια φήμη – και δεν ξέρω αν ισχύει – δεν έχουν παρακεταμόλη στην Κούβα επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν παρακεταμόλη. Λοιπόν, δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», είπε ο Τραμπ. Έφερε επίσης ως παράδειγμα την αδελφότητα των Άμις που απορρίπτει τις καινοτομίες και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. «Πάρτε για παράδειγμα τους Άμις. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», συνέχισε ο αμερικανός πρόεδρος.