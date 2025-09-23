Τζόκερ κλήρωση 2966: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 23 Αυγούστου η κλήρωση Τζόκερ.
Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Τρίτη (αριθμός κλήρωσης 2966), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 24, 9, 29, 38, 2 και Τζόκερ το 1.
