Ντόναλντ Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτει ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση παραβίασης»

Τι αναφέρουν οι δύο πρόεδροι
Την άποψη ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να προχωρούν σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών σε περίπτωση παραβίασης του εναέριου χώρου τους, διατύπωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.
Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ θα στήριζαν μια πιθανή απόφαση του ΝΑΤΟ να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται παράνομα στον εναέριο χώρο κρατών-μελών. Η απάντησή του ήταν σαφής: «Ναι, το πιστεύω».
Σε σχετική ερώτηση για το αν θα προσέφερε στρατιωτική υποστήριξη στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι αυτό θα «εξαρτηθεί» από τις συνθήκες.
Όταν, τέλος, ρωτήθηκε για την πορεία των επαφών του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, και το κατά πόσο εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα σας πω σε περίπου έναν μήνα».
Οι δηλώσεις Τραμπ - Ζελένσκι
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε, μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν τη συνάντηση: «Εκτιμούμε αυτή τη συνάντηση, είχαμε μια ενδιαφέρουσα μέρα και μια πολύ παραγωγική μέρα, και τώρα ξεκινάμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο, που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι ένας γενναίος άνθρωπος, δίνει μια σκληρή μάχη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θα έχουμε μια συνάντηση και έχουμε περίπου 30 συναντήσεις προγραμματισμένες σήμερα. Πηγαίνουμε αρκετά αργά μέσα στη νύχτα, αλλά αυτή είναι μια σημαντική συνάντηση, και έχουμε μεγάλο σεβασμό στον αγώνα που δίνει η Ουκρανία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό».
Ο Ζελένσκι από την πλευρά του δήλωσε: «Σας ευχαριστώ γι' αυτή τη συνάντηση και για τις προσπάθειές σας να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο. Τώρα θα έχουμε μια συνάντηση σχετικά με τα παιδιά της Ουκρανίας. Ευχαριστώ για την προσωπική εμπλοκή της Μελάνια (σ.σ. Τραμπ) σε αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό. Θα ενημερώσω τον πρόεδρο και την ομάδα του για το τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης. Έχουμε καλά νέα. Φυσικά, θέλουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο».
