Ντόναλντ Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτει ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση παραβίασης»

Την άποψη ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να προχωρούν σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών σε περίπτωση παραβίασης του εναέριου χώρου τους, διατύπωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ θα στήριζαν μια πιθανή απόφαση του ΝΑΤΟ να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται παράνομα στον εναέριο χώρο κρατών-μελών. Η απάντησή του ήταν σαφής: «Ναι, το πιστεύω».

Σε σχετική ερώτηση για το αν θα προσέφερε στρατιωτική υποστήριξη στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι αυτό θα «εξαρτηθεί» από τις συνθήκες.

Όταν, τέλος, ρωτήθηκε για την πορεία των επαφών του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, και το κατά πόσο εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα σας πω σε περίπου έναν μήνα».