Πειραιάς: 20χρονος ναυτικός πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα στο γκαράζ πλοίου- Στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του

Μεταφέρθηκε στο Τζάνειο

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο ένας 20χρονος Ελληνας ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο λιμάνι του Πειραιά

Ο 20χρονος ναυτικός που τραυματίστηκε σοβαρά στον Πειραιά ήταν μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά.

Τον 20χρονο ναυτικό παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο. Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

