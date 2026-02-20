Ποιοι πήραν τα ποιητικά βραβεία JEAN MOREAS 2024

Η κριτική επιτροπή για τα βραβεία Jean Moréas, "έναν από τους ξεχωριστούς ποιητικούς θεσμούς, που έχει θέσει στόχο να προβάλει κάθε χρόνο τις νέες, αλλά κι αναγνωρισμένες φωνές του ποιητικού τοπίου στην Ελλάδα, ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα και τα τιμώμενα πρόσωπα", σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Επιζητώντας πάντοτε να υπηρετήσει τόσο την καλαισθησία, όσο και τη συνέπεια της ποιητικής δημιουργίας, ως ζωτικού στοιχείου για την ανύψωση του σύγχρονου αισθητικού, λογοτεχνικού και πολιτισμικού επιπέδου στη χώρα μας, τα βραβεία Jean Moréas έχουν θεσπίσει κατηγορίες βράβευσης, που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της παραγωγής και των εκδόσεων.



Τα βραβεία Jean Moreas δίνουν κάθε χρόνο, την ευκαιρία σε πολλούς δόκιμους, αλλά και πρωτοεμφανιζόμενους ποιητές να παρουσιάσουν τη νέα τους δουλειά διαμορφώνοντας ένα ποιητικό τοπίο υψηλής αισθητικής, λογοτεχνικής και πολιτισμικής αξίας.

Οι κατηγορίες των βραβείων που απονέμονται για το 2024 έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Ποιητικά βιβλία που εκδόθηκαν το 2024

Ποιητικά βιβλία που εκδόθηκαν το 2024 και αφορούν πρωτοεμφανιζόμενες ποιήτριες και πρωτοεμφανιζόμενους ποιητές

To βραβείο Jean Mor?as για το σύνολο του έργου μιας προσωπικότητας των ελληνικών γραμμάτων

Το βραβείο «Κωστής Παλαμάς»

Το βραβείο «Θανάσης Νάκας »

Η Επιτροπή των Βραβείων Jean Moreas, κατά τη συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου 2026, αποφάσισε ομόφωνα την απονομή των Βραβείων για το έτος 2024 ως εξής:

Βραβείο Ποιητικής Συλλογής 2024: Στάθης Κουτσούνης, Ρόδο σε καθρέφτη (Μεταίχμιο).

Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ποιητή 2024: Άκης Παρώδης, Θλιμμένος βάτραχος (Ιωλκός).



Επίσης, η Επιτροπή απονέμει τα εξής μεγάλα βραβεία:



Βραβείο «Jean Moreas»: Γιώργος Βέλτσος, για τη συνολική προσφορά του στα ελληνικά γράμματα.

Βραβείο «Κωστής Παλαμάς»: Βασίλης Λαμπρόπουλος, για το έργο του στον χώρο των ελληνικών γραμμάτων στο εξωτερικό και τη συμβολή του στην προαγωγή και προβολή τους.

Βραβείο «Θανάσης Νάκας»: Νικολέττα Τσιτσανούδη - Μαλλίδη, για το έργο της στη μελέτη, διδασκαλία και προβολή της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και τη συμβολή της στην προαγωγή των ελληνικών γραμμάτων.

Μέλη της Επιτροπής Βραβείων Jean Moreas, 2024:

Δέσποινα Παπαστάθη, Πρόεδρος της Επιτροπής, Δρ. Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Μαρία Κούρση, ποιήτρια

Γιώργος - Ίκαρος Μπαμπασάκης, Ποιητής - Μεταφραστής

Μάριος - Κυπαρίσσης Μώρος, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΑΠΘ

Μίνα Πετροπούλου, Φιλόλογος, Κριτικός Λογοτεχνίας, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας

Λιάνα Σακελλίου, ποιήτρια, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Αντώνης Δ. Σκιαθάς, Πρόεδρος του «Γραφείου Ποιήσεως», Ποιητής