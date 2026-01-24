Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας: Εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Φιλαρμονικής Καλαβρύτων

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας διοργανώνει επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Φιλαρμονικής Καλαβρύτων.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Καλαβρύτων Αθήνας αναφέρει τα εξής:

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας προγραμματίζει επετειακή εκδήλωση για να τιμήσει τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β 17 - 19, Αίθουσα Άρης Γαρουφαλής) την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. και θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας, προβολή video και το αμιγώς μουσικό πρόγραμμα, που θα μας παρουσιάσει ο Αρχιμουσικός Γιώργος Μπαμπαράκος με τους μουσικούς της Φιλαρμονικής.

Η Φιλαρμονική μας, «η πιο παλιά ομάδα της πόλης μας», αποτελεί ένα ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και εκπαίδευσης για τον τόπο μας, συνδεόμενη άρρηκτα με την ιστορία μας. Γενιές Καλαβρυτινών τη στελέχωσαν και μυήθηκαν δι’ αυτής στο μαγικό κόσμο της μουσικής. Συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση αξιών όπως η συνεργασία, η πειθαρχία, ο σεβασμός και η κοινωνική συνοχή, προσφέροντας ταυτόχρονα ίσες ευκαιρίες μάθησης και δημιουργικής έκφρασης.

Η συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής της Φιλαρμονικής είναι κάτι περισσότερο από μια επέτειος· είναι η ζωντανή απόδειξη ότι γενιές παιδιών μεγάλωσαν με τη μουσική ως κοινή γλώσσα, ότι αξίες και όνειρα μεταδόθηκαν από χέρι σε χέρι και ότι ο πολιτισμός συνεχίζει να ενώνει την κοινότητά μας.

Θα είναι για εμάς ιδιαίτερα τιμητικό να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας με τη Φιλαρμονική μας και τυχόν φωτογραφικό υλικό που έχετε στη διάθεσή σας, καθώς στις προθέσεις της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας είναι να εκδώσει ένα επετειακό Λεύκωμα αφιερωμένο στην ιστορική πορεία της Φιλαρμονικής μας, αξιοποιώντας και το ήδη συλλεχθέν πλούσιο υλικό.

(Αποστολή φωτογραφιών, κειμένων στο e- mail της Ένωσης: enosikalavritinon@ gmail.com).

Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής θα πραγματοποιήσουμε και την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας μας.

Σας περιμένουμε!