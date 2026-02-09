Επιμελητήριο Αχαΐας: Ανοίγουν σύντομα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα 23 εκ. ευρώ

Σημαντική ανάσα για τη «ραχοκοκαλιά» της τοπικής οικονομίας φέρνει το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ, το οποίο ανοίγει επίσημα για την υποβολή αιτήσεων το επόμενο διάστημα.

Το πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απευθύνεται σε επαγγελματίες, βιοτέχνες, επιστήμονες και μικρές επιχειρήσεις και δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, με επιδότηση έως 50%, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Τρεις κατηγορίες χρηματοδότησης

Η δράση περιλαμβάνει τρεις διακριτές κατηγορίες ενίσχυσης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών αναγκών:

Ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων: Επενδύσεις από 5.000€ έως 10.000€ (προϋπολογισμός 2 εκατ. €)

Μικρές επενδύσεις: Από 5.000€ έως 40.000€ (προϋπολογισμός 18 εκατ. €)

Μεσαίες επενδύσεις: Από 40.001€ έως 120.000€ (προϋπολογισμός 3 εκατ. €).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021–2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με ισχυρή έμφαση στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων.

Τι χρηματοδοτείται

Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονται:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και μηχανημάτων

Λογισμικά, άδειες χρήσης και ψηφιακές εφαρμογές

Υπηρεσίες SaaS και cloud computing

Πιστοποιήσεις προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών

Μελέτες ανάπτυξης και βελτίωσης παραγωγικών διαδικασιών

Branding, σχεδιασμός συσκευασίας, δράσεις προβολής και εξωστρέφειας

Έμμεσες δαπάνες έως 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών

Κάλεσμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας για έγκαιρη προετοιμασία

Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος, το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τα μέλη του να κλείσουν έγκαιρα ραντεβού με το Γραφείο Διαμεσολάβησης & Ενημέρωσης, προκειμένου να λάβουν δωρεάν και εξατομικευμένη καθοδήγηση.

Μέσω προγραμματισμένων ραντεβού, οι επιχειρηματίες μπορούν:

να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα

να εξετάσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης

να λάβουν πρακτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής

να σχεδιάσουν με ασφάλεια και σαφήνεια την επενδυτική τους πρόταση.

Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων

Έναρξη: Τέλη Φεβρουαρίου 2026

Λήξη: Απρίλιος 2026.

Πώς κλείνετε ραντεβού

Γραφείο Διαμεσολάβησης – Επιμελητήριο Αχαΐας, 2ος όροφος

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 14:00

Ραντεβού: Δευτέρα & Τετάρτη, 10:00 – 12:00.

[email protected]

2610 277779 (εσωτ. 30)

Με τη λειτουργία του Γραφείου Διαμεσολάβησης, το Επιμελητήριο Αχαΐας προσφέρει στα μέλη του ουσιαστική στήριξη, αξιόπιστη πληροφόρηση και καθοδήγηση χωρίς κόστος, ώστε καμία επιχείρηση να μη χάσει μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία.