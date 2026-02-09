Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ο απολογισμός του Περιφερειάρχη, Ν. Φαρμάκη για το έτος 2025

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ((Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), θα πραγματοποιηθεί η 2η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με μοναδικό θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, για το παρελθόν έτος 2025.

Στην ίδια συνεδρίαση θα παρουσιαστούν:

Η ετήσια Έκθεση (έτος 2025) του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε.

Η ετήσια Έκθεση (έτος 2025) των Περιφερειακών Συντονιστών Κρατικής Αρωγής (ανά Περιφερειακή Ενότητα) της Π.Δ.Ε.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από τον σύνδεσμο: https://youtube.com/live/eBONWhdibTA?feature=share

