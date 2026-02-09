Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ο απολογισμός του Περιφερειάρχη, Ν. Φαρμάκη για το έτος 2025

Μοναδικό θέμα της 2ης ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, για το περασμένο έτος
Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ((Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), θα πραγματοποιηθεί η 2η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με μοναδικό θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, για το παρελθόν έτος 2025.
Στην ίδια συνεδρίαση θα παρουσιαστούν:
Η ετήσια Έκθεση (έτος 2025) του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε.
Η ετήσια Έκθεση (έτος 2025) των Περιφερειακών Συντονιστών Κρατικής Αρωγής (ανά Περιφερειακή Ενότητα) της Π.Δ.Ε.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από τον σύνδεσμο: https://youtube.com/live/eBONWhdibTA?feature=share
Όπως προαναφέραμε το 1ο θέμα στη συνεδρίαση θα είναι ο Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτους 2025.
Στην ίδια συνεδρίαση θα παρουσιαστούν:
Η ετήσια Έκθεση (έτος 2025) του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. και η ετήσια Έκθεση (έτος 2025) των Περιφερειακών Συντονιστών Κρατικής Αρωγής (ανά Περιφερειακή Ενότητα) της Π.Δ.Ε.
RSV: Αυξάνεται η διασπορά - «Καμπανάκι» από τους επιστήμονες για τις επόμενες εβδομάδες
Γιάννης Σμαραγδής: «Συναντήθηκα με τη Μαρία Καρυστιανού, της ξεκαθάρισα πως είμαι μοναχικός λύκος»
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Τρεις νέες δομές κατά των εξαρτήσεων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr