ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ο απολογισμός του Περιφερειάρχη, Ν. Φαρμάκη για το έτος 2025

Μοναδικό θέμα της 2ης ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, για το περασμένο έτος

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ((Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), θα πραγματοποιηθεί η 2η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με μοναδικό θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, για το παρελθόν έτος 2025.

Στην ίδια συνεδρίαση θα παρουσιαστούν:

Η ετήσια Έκθεση (έτος 2025) του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε.

Η ετήσια Έκθεση (έτος 2025) των Περιφερειακών Συντονιστών Κρατικής Αρωγής (ανά Περιφερειακή Ενότητα) της Π.Δ.Ε.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από τον σύνδεσμο: https://youtube.com/live/eBONWhdibTA?feature=share

Όπως προαναφέραμε το 1ο θέμα στη συνεδρίαση θα είναι ο Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτους 2025.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Απολογισμός Πεπραγμένων 2025 Νεκτάριος Φαρμάκης
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1 \u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1\u03c2","\u0391\u03c0\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03a0\u03b5\u03c0\u03c1\u03b1\u03b3\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd 2025","\u039d\u03b5\u03ba\u03c4\u03ac\u03c1\u03b9\u03bf\u03c2 \u03a6\u03b1\u03c1\u03bc\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2"]
Ειδήσεις