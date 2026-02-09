Ο Στ. Παπασταύρου στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας: «Ανοιχτός ορίζοντας» για τις Ενεργειακές Κοινότητες με ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου

Οι Ενεργειακές Κοινότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποκτούν πλέον την θεσμική και νομοθετική βάση που επιτρέπει να ξεκινήσει η μεγάλη προσπάθεια υλοποίησης του συνεργατικού φωτοβολταϊκού πάρκου στο κτήμα Polder, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την επίσκεψή του στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, όπου συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου σε δηλώσεις του, «καταθέσαμε στην Προεδρία της Κυβέρνησης νομοθετική διάταξη που έρχεται να ρυθμίσει το φωτοβολταϊκό πάρκο των Ενεργειακών Κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας με Net Metering. Μία διάταξη, η οποία θα ωφελήσει όλους τους κατοίκους της Περιφέρειας και κυρίως τους αγρότες. Είναι κάτι το οποίο αποτέλεσε πάγιο αίτημα της Περιφέρειας, είχε κατατεθεί εγκαίρως, έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και πιστεύω ότι θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους».

Ακολούθως, ο κ. Φαρμάκης, υπογράμμισε πως: «Ένα πάγιο και δίκαιο αίτημά μας ικανοποιείται, καθώς όχι μόνο αποκαθίσταται το πλαίσιο για τις Ενεργειακές μας Κοινότητες, αλλά συμπληρώνεται καθοριστικά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν, τις προηγούμενες ηγεσίες του υπουργείου, και φυσικά τον παρόντα υπουργό, που κατανόησε πλήρως το ζήτημα, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που κατάλαβε και στήριξε το εγχείρημα. Η κυβέρνηση αφουγκράστηκε την αγωνία μας και έδωσε λύση σε ένα εμβληματικό έργο που σχεδιάσαμε με τόλμη και όραμα. Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βγήκε μπροστά πριν από πολλά χρόνια. Σχεδίασε, ωρίμασε και προώθησε το μεγαλύτερο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο της χώρας, κάτι που την ανέδειξε πρωτοπόρο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Σημειώνεται ότι η νέα τροπολογία έρχεται να αποκαταστήσει και να συμπληρώσει προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, η οποία περιόριζε τη δυνατότητα όρων σύνδεσης στις ενεργειακές κοινότητες των ΟΤΑ στο κτήμα Polder. Επομένως, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε όλες τις Ενεργειακές Κοινότητες να λάβουν όρους σύνδεσης. Παράλληλα, κλειδώνει η δυνατότητα ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering), που αποτελεί τη βάση βιωσιμότητας του εγχειρήματος, ενώ ορίζεται σαφώς η δεκαετής διάρκεια της ρύθμισης, προσφέροντας ασφάλεια στον σχεδιασμό.

Αξίζει να τονιστεί επίσης, ότι το μοντέλο που ανέπτυξε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σχεδιάστηκε και ωρίμασε πριν ακόμη τη δημιουργία του εθνικού συστήματος "Απόλλων", αποτελώντας ουσιαστικά τον «πιλότο» για την ενεργειακή μετάβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πανελλαδικά, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Για τον λόγο αυτό εξάλλου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης έχει μιλήσει πολλές φορές για ένα έργο που πραγματικής «ενεργειακής δημοκρατίας» που δείχνει ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει τον «οδηγό» για εθνικές πολιτικές μείζονος κοινωνικής αξίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας επισκέφθηκαν την περιοχή των Συχαινών, όπου ολοκληρώνονται έργα αποκατάστασης (αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά) σε πυρόπληκτη έκταση. Οι εργασίες γίνονται από την «Coca Cola 3Ε Ελλάδος» ως ανάδοχος αποκατάστασης περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου.

Τόσο ο κ. Παπασταύρου, όσο και ο κ. Φαρμάκης, σε δηλώσεις τους τόνισαν την αξία της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης το νόημα της εταιρικής ευθύνης και της ταχύτητας διαδικασιών ώστε να υπάρχει άμεση παρέμβαση σε κρίσιμες περιβαλλοντικά περιοχές.