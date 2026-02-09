Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 5 περιοχές - Έρχονται «εμμονικές βροχές»

Αττική: Λίγες βροχές- περισσότερες την Τσικνοπέμπτη το βράδυ και το Σάββατο το μεσημέρι. Υ.Γ: Μετά τις 20 Φλεβάρη φαίνεται να έρχονται κρύα, περισσότερα χιόνια και βοριάδες».

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, φαίνεται, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία να δέχονται: η Ήπειρος, το βόρειο Ιόνιο, η δυτική Πελοπόννησος, τα Δωδεκάνησα και η νότια Κρήτη (Χανιά, Ρέθυμνο).

Οι περιοχές αυτές, όπως έχουμε πεί, λόγω της μεγάλης εδαφικής υγρασίας και του κορεσμού, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και από τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Νέο σερί βροχοπτώσεων ξεκίνησε σήμερα στη χώρα μας, το οποίο θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, αναφέρει, ότι στην Αττική αναμένουμε βροχές, κυρίως το βράδυ της Τσικνοπέμπτης και το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ γνωστοποιεί ότι ο καιρός θα «αγριέψει» μετά τις 20 Φεβρουαρίου, με κρύα, χιόνια και βοριάδες.

Προειδοποίηση για νέο σερί «εμμονικών» βροχοπτώσεων κυρίως σε πέντε περιοχές της χώρας, όλη την εβδομάδα, απευθύνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε νέα ανάρτησή του για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Βροχερή η εβδομάδα

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η εβδομάδα θα κυλήσει βροχερή, με φαινόμενα που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Όπως τονίζει, τα φαινόμενα δεν θα είναι έντονα σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί, όπως η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος. Ωστόσο, από την Τετάρτη και μετά αναμένονται νέα συστήματα που θα προκαλέσουν ισχυρές βροχές, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Διαδοχικά χαμηλά και άνοδος θερμοκρασίας από τα μέσα της εβδομάδας

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι οι περισσότερες βροχές θα εντοπιστούν στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Αν και τα ύψη βροχής δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλά, οι συνεχείς διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών, σε συνδυασμό με τους νοτιάδες, ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα.

Για τη θερμοκρασία, ο μετεωρολόγος προβλέπει πρόσκαιρη πτώση από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη και νέα άνοδο στη συνέχεια. Όπως τονίζει, οι τιμές θα παραμείνουν λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα έως τα μέσα του μήνα.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 10-02-2026

Καιρός: Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις: Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-02-2026

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ανατολικά.

Χιονοπτώσεις: Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στα πελάγη θα ενταθούν στα 5 με 6 μποφόρ και περαιτέρω τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-02-2026

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Χιονοπτώσεις: Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-02-2026

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Χιονοπτώσεις: Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα κεντρικά και νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.