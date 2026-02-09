Άδωνις Γεωργιάδης για το ατύχημα της Μαρέβας Μητσοτάκη στην Ιταλία: Είναι καλά, χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Αμέσως μετά το ατύχημα, επέστρεψε στην Ελλάδα και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ και στα δύο χέρια.

Για το ατύχημα που είχε το Σάββατο στην Ιταλία η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη , μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Περαστικά στη Μαρέβα Μητσοτάκη και στον πρόεδρο που είναι στο πλάι της συνεχώς, από την πρώτη στιγμή», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, σημειώνοντας ότι «χειρουργήθηκε, όλα πήγαν καλά, εμπιστεύθηκε το ΕΣΥ».

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νοσοκομείο ΚΑΤ, τονίζοντας ότι «έχει συγκλονιστικές επιτυχίες» και προσθέτοντας ότι το νοσοκομείο είναι «αγνώριστο», καθώς «τα ΤΕΠ και ο γύρω χώρος έχουν γίνει καινούργιοι».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και σε άλλο περιστατικό, λέγοντας ότι «μία γυναίκα, Ελληνίδα δισεκατομμυριούχος», η οποία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στο πόδι και είχε επισκεφθεί κορυφαία νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη, τελικά «έγινε καλά στο ΚΑΤ από τον κ. Πολυζώη».

Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «το ΚΑΤ έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο» και αποκάλυψε ότι «είναι στα σκαριά μία πολύ μεγάλη δωρεά για το ΚΑΤ», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Έχω πολύ μεγάλα σχέδια».