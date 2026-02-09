Καλλιθέα: Επί 40 λεπτά έκαναν ΚΑΡΠΑ στην 2χρονη που έπεσε στο συντριβάνι - Κρίσιμη η κατάστασή της

Η 2χρονη φέρεται πως βρισκόταν κάτω από το νερό για 10 ολόκληρα λεπτά
Για περίπου 40 λεπτά και ασταμάτητα, έκαναν ΚΑΡΠΑ οι γιατροί του Παίδων, «Αγλαΐα Κυριακού» στο 2χρονο κοριτσάκι, το οποίο έπεσε το βράδυ του Σαββάτου σε συντριβάνι της Καλλιθέας με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.
Το σοβαρό ατύχημα έγινε στην πλατεία Κύπρου τις Καλλιθέας, όταν το παιδί ξέφυγε της προσοχή του πατέρα του και έπεσε στο σιντριβάνι χωρίς να γίνει αντιληπτό από κανέναν. Πληροφορίες αναφέρουν πως η 2χρονη βρίσκονταν κάτω από το νερό για 10 ολόκληρα λεπτά.
Οι αστυνομικοί έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Για να μεταφερθεί γρήγορα στο νοσοκομείο, οι αστυνομικοί έβαλαν την 2χρονη μέσα στο περιπολικό και την μετέφεραν οι ίδιοι στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Τα λεπτά μετρούσαν αντίστροφα… η μικρή είχε μείνει ήδη αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο.
Οι γιατροί, επί 40 λεπτά τις έκαναν ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρουν. Μετά από τιτάνια μάχη, τα κατάφεραν και την μετέφεραν στην Εντατική. Πλέον νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς της 2χρονης οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκου.
Προυσός: Δραματική επιχείρηση ανάσυρσης οδηγού του ΙΧ που έπεσε σε γκρεμό
Αστροτουρισμός τον Φεβρουάριο: 5 ουράνια φαινόμενα που μετατρέπουν τη νύχτα σε ταξίδι
Πάτρα: Ξεκινά η δίκη για το τροχαίο δυστύχημα - Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του 20χρονου Γιάννη και του 18χρονου Γιώργου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr