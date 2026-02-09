Προυσός: Δραματική επιχείρηση ανάσυρσης οδηγού του ΙΧ που έπεσε σε γκρεμό

Σε επιχείρηση για την ανάσυρση ατόμου από γκρεμό έπειτα από τροχαίο στην περιοχή του Προυσού Ευρυτανίας, συμμετείχε η ομάδα δράσης του Ελληνικού Διασωστικού Σώματος Ευρυτανίας, με 5 ενεργά μέλη παρέχοντας βοήθεια στην Πυροσβεστική υπηρεσία Καρπενησίου και την αστυνομία.

Η ομάδα ειδοποιήθηκε από τον υποδιοικητή της ΠΥ Καρπενησίου και άμεσα έφυγαν 5 μέλη, με τον κατάλληλο διασωστικό εξοπλισμό και ένα drone προς το σημείο για να προσφέρουν βοήθεια για τον εντοπισμό και τη μεταφορά του ατόμου.

Έπειτα από τρεις ώρες και με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΠΥ Καρπενησίου, 7η ΕΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας και Αστυνομική διεύθυνση Ευρυτανίας) κατάφεραν να εντοπίσουν δυστυχώς νεκρό τον οδηγό και να μεταφέρουν τη σορό του στον δρόμο.

Εκεί, τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ Καρπενησίου και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου. Ο νεκρός είναι 59 ετών και κάτοικος Τόρνου Ευρυτανίας.