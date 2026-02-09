Κεραμέως: Αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου

Για το νέο νομοσχέδιο και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η υπουργός έκανε λόγο για «ιστορική κοινωνική συμφωνία» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για άρνηση σε μέτρα που, όπως είπε, ενισχύουν άμεσα τους εργαζόμενους.

Όπως υπογράμμισε, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν αποτελεί μονομερή κυβερνητική πρωτοβουλία, αλλά προϊόν συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. «Δεν είναι ένα νομοσχέδιο μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης από κοινού με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έμφαση έδωσε στην επαναφορά της μετενέργειας, μέτρο που είχε καταργηθεί την περίοδο των μνημονίων. «Όλοι οι όροι μιας συλλογικής σύμβασης θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της, μέχρι να συναφθεί καινούργια. Πρόκειται για ένα κατ’ εξοχήν εργαλείο προστασίας των εργαζομένων», δήλωσε η υπουργός, σημειώνοντας ότι η ρύθμιση αυτή ίσχυε μέχρι το 2012.