Προυσός: Άμορφη μάζα το ΙΧ που έπεσε σε χαράδρα 300 μέτρων- 59 ετών ο νεκρός οδηγός

Ένα ακόμη τραγικό τροχαίο δυστύχημα συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες την περιοχή της Ευρυτανίας.

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Κυριακής (8/2) αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 300 μέτρων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε στροφή του δρόμου προς Τόρνο, σχεδόν απέναντι από την Ιερά Μονή Προυσού. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας lamiareport.gr, προσκυνητές που βρίσκονταν στο σημείο είδαν το ασημί όχημα να φεύγει από τον δρόμο και να καταλήγει στη χαράδρα, ειδοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο στήθηκε εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή 31 πυροσβεστών, μεταξύ των οποίων στελέχη της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της 4ης ΕΜΟΔΕ από τη Λαμία. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω του βάθους και της μορφολογίας της περιοχής