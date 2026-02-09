Προυσός: Άμορφη μάζα το ΙΧ που έπεσε σε χαράδρα 300 μέτρων- 59 ετών ο νεκρός οδηγός

Άγνωστο το πώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και βρέθηκε στη χαράδρα
Ένα ακόμη τραγικό τροχαίο δυστύχημα συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες την περιοχή της Ευρυτανίας.
Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Κυριακής (8/2) αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 300 μέτρων.
Το δυστύχημα σημειώθηκε σε στροφή του δρόμου προς Τόρνο, σχεδόν απέναντι από την Ιερά Μονή Προυσού. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας lamiareport.gr, προσκυνητές που βρίσκονταν στο σημείο είδαν το ασημί όχημα να φεύγει από τον δρόμο και να καταλήγει στη χαράδρα, ειδοποιώντας άμεσα τις Αρχές.
Στο σημείο στήθηκε εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή 31 πυροσβεστών, μεταξύ των οποίων στελέχη της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της 4ης ΕΜΟΔΕ από τη Λαμία. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω του βάθους και της μορφολογίας της περιοχής
Λίγο μετά τις 20:30, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τον οδηγό του οχήματος χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για 59χρονο άνδρα από την περιοχή του Τόρνου.
Έψαχαν μέσα στη νύχτα εάν υπήρχε και άλλο άτομο στο ΙΧ
Ωστόσο, η επιχείρηση δεν ολοκληρώθηκε εκεί. Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή πληροφοριών, οι διασώστες δεν ήταν βέβαιοι αν ο άτυχος οδηγός επέβαινε μόνος στο αυτοκίνητο, γεγονός που οδήγησε στη συνέχιση των ερευνών και κατά τη διάρκεια της νύχτας για τυχόν ύπαρξη δεύτερου ατόμου.
Στις έρευνες συμμετείχε και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» από τη Λάρισα, με τη χρήση drone και θερμικών καμερών.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας Καρπενησίου.
Φωτογραφίες: evrytanika.gr
