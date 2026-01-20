Back to Top
Αιτωλοακαρνανία: Θα ηχήσουν οι σειρήνες την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Τι αναφέρει η αστυνομία

Δοκιμαστική Ήχηση Ηλεκτροκίνητων και Ηλεκτρονικών Σειρήνων Συναγερμού στην Αιτωλοακαρνανία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι την Τετάρτη (21-01-2026) και την Πέμπτη (22-01-2026) κατά τις ώρες 08:00 – 14:00, στις περιοχές του Αγρινίου, της Αμφιλοχίας, του Ακτίου Βόνιτσας, του Ξηρομέρου και του Θέρμου, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη δοκιμαστική ήχηση Ηλεκτροκίνητων και Ηλεκτρονικών Σειρήνων Συναγερμού, στο πλαίσιο εξαμηνιαίας επιθεώρησης τους.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των πολιτών προς αποφυγή πανικού.

