Ισπανία: Αναφορές για 43 αγνοούμενους από το σιδηροδρομικό δυστύχημα - Φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα βαγόνια

Ο προσωρινός αριθμός του συνόλου των επιβατών που ταξίδευαν και στα δύο τρένα ανέρχεται σε 527
Το δικό τους δράμα ζουν στην Ισπανία μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην πόλη Αδαμούζ. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο 40 άτομα.
Οι τραυματίες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία έχουν ξεπεράσει τους 150. Μετά το εξιτήριο δέκα νοσηλευόμενων, ο αριθμός των ασθενών που παραμένουν στο νοσοκομείο ανέρχεται σε 39 άτομα, εκ των οποίων οι 13 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, όπως ανέφερε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο, πρόεδρος της Αυτόνομης Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, σε συνέντευξή του στο Canal Sur.
Από την άλλη συνολικά 43 οικογένειες ανέφεραν την εξαφάνιση αγαπημένων τους προσώπων στην Πολιτοφυλακή, αλλά οι αρχές προειδοποιούν ότι πολλοί μπορεί να είναι μεταξύ των τραυματιών ή των νεκρών που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί.
Η τραγωδία συνέβη κοντά στο Ανταμούζ στην Κόρδοβα της Ισπανίας, όπου μια αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε λόγω σπασμένου αρμού στις ράγες των τρένων, και συγκρούστηκε με άλλο τρένο υψηλής ταχύτητας στο αντίθετο ρεύμα.
Η ουσία είναι ότι αρκετές ώρες μετά την τραγωδία σύμφωνα με την Elpais δεν υπάρχει σαφής αριθμός των ατόμων που αγνοούνται.
Ο προσωρινός κατάλογος του συνόλου των επιβατών που ταξίδευαν και στα δύο τρένα ανέρχεται σε 527 άτομα, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τα 300 άτομα του Iryo και τα 186 του Alvia που αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών, επικαλούμενο πληροφορίες από τις δύο εταιρείες.
Παράλληλα, προχωρούν οι νεκροψίες και η ταυτοποίηση των σορών. Το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Κόρδοβας, όπου έχει αναλάβει τη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, είχε παραλάβει μέχρι το βράδυ της Δευτέρας (συνολικά 37 σορούς, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο της Ανδαλουσίας. Πρόκειται για τα 37 πτώματα που οι ιατροδικαστές ανέσυραν από τον τόπο του δυστυχήματος από την Κυριακή έως και τις επτά το απόγευμα της Δευτέρας. Από αυτά, σε 23 έχει ήδη διενεργηθεί νεκροψία. Μέχρι τις επτά το απόγευμα είχαν ταυτοποιηθεί πλήρως πέντε σοροί από τα δακτυλικά τους αποτυπώματα.
Σύμφωνα με την El Pais στα δύο βαγόνια που έχουν σφηνωθεί σε πρανές δίπλα στις γραμμές έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί, ενώ άλλες τρεις παραμένουν ακόμη ανάμεσα στα συντρίμμια του Alvia. Ωστόσο, μόλις τα βαγόνια απομακρυνθούν από το ανάχωμα, ενδέχεται να εντοπιστούν και άλλοι νεκροί, όπως διαβεβαίωσε ο σύμβουλος Προεδρίας της Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ. Η επιχείρηση για την απομάκρυνση των δύο κατεστραμμένων βαγονιών είναι εξαιρετικά δύσκολη σύμφωνα με τις αρχές.
Πλάνα από drone της αστυνομίας έδειξαν πώς τα τρένα σταμάτησαν σε απόσταση 500 μέτρων το ένα από το άλλο. Το βαγόνι ενός τρένου κόπηκε στα δύο και η ατμομηχανή καταστράφηκε σαν τενεκεδάκι.
Ειδικοί που μελετούν το σημείο της συντριβής βρήκαν την σπασμένη σύνδεση στις ράγες, η οποία δημιούργησε ένα κενό μεταξύ των τμημάτων της σιδηροδρομικής γραμμής που άνοιγε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να πορεύονται πάνω στις ράγες.
Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε νωρίς τη Δευτέρα ότι τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα «πραγματικά παράξενο» περιστατικό, καθώς σημειώθηκε σε επίπεδο τμήμα των γραμμών, το οποίο είχε ανακαινιστεί μόλις τον περασμένο Μάιο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το τρένο που εκτροχιάστηκε ήταν ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών.
Το συγκεκριμένο τρένο ανήκε στην ιταλικών συμφερόντων εταιρεία Iryo, ενώ το δεύτερο τρένο που ενεπλάκη στο συμβάν ανήκει στη δημόσια ισπανική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe.
Σύμφωνα με τον κ. Πουέντε, το πίσω μέρος του πρώτου τρένου εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε στην κεφαλή του δεύτερου. Όπως σημείωσε, η έρευνα για τη διακρίβωση των αιτιών της σύγκρουσης ενδέχεται να διαρκέσει έως και έναν μήνα.
