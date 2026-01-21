Κακοκαιρία 48 ωρών με ισχυρές καταιγίδες και χιόνια : Σε Red Code 5 περιοχές

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και επικίνδυνα σε Πελοπόννησο, Αττική, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου

Σε ισχύ βρίσκεται το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καθώς ισχυρή κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου έως και το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται: -στην Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία, από τις πρωινές ώρες έως και το απόγευμα

-στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια από τις προμεσημβρινές ώρες έως το βράδυ

-στην Αττική κατά το μεσημέρι και το απόγευμα

-στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες από το απόγευμα

-στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ και έως τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

-στα Δωδεκάνησα έως και το μεσημέρι της Πέμπτης Ιδιαίτερα έντονα και επικίνδυνα αναμένεται να είναι τα φαινόμενα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Πυκνές χιονοπτώσεις

Χιονοπτώσεις αναμένονται σήμερα: στα ορεινά και ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως Αρκαδία, Αχαΐα, Κορινθία) έως το μεσημέρι

στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής και κεντρικής Στερεάς έως το απόγευμα

στη Θεσσαλία, τόσο στα ορεινά και ημιορεινά όσο και τοπικά σε πεδινές περιοχές

στη δυτική Μακεδονία έως το απόγευμα

στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα

στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης από το απόγευμα έως το βράδυ

Ιδιαίτερη ένταση παρουσιάζουν οι χιονοπτώσεις στη δυτική Μακεδονία καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας. Θυελλώδεις άνεμοι

Παράλληλα, θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως 9 μποφόρ θα πνέουν: στο βόρειο Ιόνιο έως το μεσημέρι της Τετάρτης

στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=36.438&lon=28.228" frameborder="0"></iframe>

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδίως στην Αττική, ενώ τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι επικίνδυνα. Κολυδάς: Η κακοκαιρία ξεκινά από το πρωί της Τετάρτης - Δείτε νέο χάρτη με την πορεία των φαινομένων

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ και γνωστό μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα από αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο, τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">EΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ <br>Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της… <a href="https://t.co/A3b8lM69bu">pic.twitter.com/A3b8lM69bu</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2013563025064694156?ref_src=twsrc%5Etfw">January 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Τετάρτη χαρακτηρίζεται ως η πλέον κρίσιμη ημέρα της κακοκαιρίας. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου προειδοποιεί για θυελλώδεις ανέμους, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και το Αιγαίο. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται για την Αττική, καθώς –όπως τονίζει– αναμένεται μεγάλος όγκος βροχής σε όλο το Λεκανοπέδιο. Παράλληλα, προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας. Καλλιάνος: Η χώρα «κομμένη στα δύο»

Ο Γιάννης Καλλιάνος εξηγεί ότι το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο, το οποίο μεταφέρει θερμές και υγρές αέριες μάζες, θα συγκρουστεί με το ψύχος πάνω από τη χώρα. Το αποτέλεσμα θα είναι πυκνά χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, στη Θεσσαλία –κυρίως στα κεντρικά και δυτικά– θα χιονίζει πυκνά έως το μεσημέρι της Τετάρτης, στην Ήπειρο πάνω από τα 500 μέτρα, ενώ στη Μακεδονία οι χιονοπτώσεις θα φτάσουν οριακά κοντά στη Θεσσαλονίκη, από τα 100–200 μέτρα πέριξ της πόλης. Την ίδια ώρα, στα κεντρικά και νότια τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, αναμένονται ισχυρότατες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10. Χιόνια και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά και τα ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας, ακόμη και σε πόλεις της δυτικής Μακεδονίας όπως τα Γρεβενά, η Καστοριά και η Φλώρινα. Παράλληλα, ισχυρές καταιγίδες με πιθανότητα πλημμυρικών επεισοδίων αναμένονται την Τετάρτη σε Ιόνιο, Αιγαίο, Αττική, ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη, με ανέμους που θα φτάνουν τα 9–10 μποφόρ. Ο ίδιος συνιστά αυξημένη προσοχή και για την Πέμπτη, καθώς τα φαινόμενα δεν θα υποχωρήσουν άμεσα.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid0ePXLRBYPHPaFVj5CqukbQgHr6pmzWtucD5gbSXPfixE7dskuTLkF8CAx49ekUybGl&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>