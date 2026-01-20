Back to Top
Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου: Πρωτοφανείς εικόνες με ανέμους έως και 12 μποφόρ και κύματα, δεμένα τα πλοία

Στην πορθμιακή γραμμή υπάρχει απαγορευτικό απόπλου - Απαγορευτικό και για οχήματα συγκεκριμένων κατηγοριών από τη γέφυρα

Θυελλώδεις άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, με την ταχύτητα στην περιοχή του Ρίου να φτάνει τα 11 μποφόρ και στον Ρωμανό Αχαΐας ακόμη και τα 12.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι εικόνες είναι πρωτοφανείς, ενώ τα κύματα περνούν πάνω κι από τα τείχη του Κάστρου.

Τα πλοία είναι δεμένα στην πορθμιακή γραμμή, ενώ σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου.

Απαγορευτικό υπάρχει και στη γέφυρα, όπου επιτρέπονται μόνο τα μεγάλα φορτηγά με φορτίο και τα ΙΧ, υπό την προϋπόθεση να έχουν πολύ χαμηλή ταχύτητα. Ως εκ τούτου, πολλά φορτηγά έχουν ακινητοποιηθεί στο Ρίο.

