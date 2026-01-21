Βραχνέικα: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγάκι πάνω στις γραμμές του τρένου - Ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στα Βραχνέικα, σε σημείο όπου διέρχονται οι σιδηροδρομικές γραμμές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγάκι που μετέφερε φιάλες υγραερίου. Από τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν πάνω στις γραμμές του τρένου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ειδοποίηση του ΟΣΕ, προκειμένου να διακοπούν προληπτικά τα σιδηροδρομικά δρομολόγια για λόγους ασφαλείας.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.