Πάτρα: O Άγιος Ανδρέας θα εφημερεύει σήμερα και μετά τις 3 το μεσημέρι

Αποκλειστικά και μόνο τα επείγοντα Παιδιατρικά περιστατικά θα εξυπηρετούνται από το ΠΓΝ Πατρών (Ρίο) και η προσέλευση θα πραγματοποιείται μόνο από την κύρια είσοδο του νοσοκομείου κ

"Για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας η σημερινή εφημερία των Επειγόντων Περιστατικών του ΠΓΝ Πατρών (Ρίο) θα συνεχιστεί και μετά τις 15:00 στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Κατά συνέπεια πολίτες που χρήζουν άμεσης ιατρικής περίθαλψης να προσέρχονται στο ΓΝ Πατρών « Ο Άγιος Ανδρέας»", ανακοινώνει η 6η ΥΠΕ και συνεχίζει:

"Αποκλειστικά και μόνο τα επείγοντα Παιδιατρικά περιστατικά θα εξυπηρετούνται από το ΠΓΝ Πατρών (Ρίο) και η προσέλευση θα πραγματοποιείται μόνο από την κύρια είσοδο του νοσοκομείου και όχι από την είσοδο του ΤΕΠ.

Τα απογευματινά ιατρεία που είναι προγραμματισμένα για σήμερα στο ΠΓΝ Πατρών (Ρίο) ακυρώνονται και θα επαναπρογραμματιστούν".

