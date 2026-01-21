Πάτρα: Συνεχίζεται μέχρι και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου η λειτουργία του υπνωτηρίου για τη φιλοξενία αστέγων

Ο Δήμος Πατρέων και ο ΚΟΔΗΠ ενημερώνουν για τη συνέχιση λειτουργίας του Υπνωτηρίου αστέγων λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Από τον Δήμο Πατρέων και τον Κοινωνικό του Οργανισμό (ΚΟΔΗΠ), ανακοινώνεται η συνέχιση της λειτουργίας του Υπνωτηρίου (Μπουκαούρη 100 και Γούναρη) για την φιλοξενία αστέγων έως και αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Αν παραστεί ανάγκη για συνέχιση έκτακτης λειτουργίας του Υπνωτηρίου, θα υπάρξει νέα σχετική ανακοίνωση.

Η υποδοχή των ενδιαφερομένων για τη φιλοξενία τους στην Δομή, γίνεται κατά το διάστημα 7 μ.μ. – 9 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες πρέπει να έχουν μαζί τους τουλάχιστον ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα, κάρτα ασύλου κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν κατά τις ώρες 8 π.μ – 3 μ.μ. και 8 – 9 μ.μ. στα τηλέφωνα: 2614400640, 2614400642 και 2614400648.

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) λειτουργεί το Υπνωτήριο στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέχιση δράσης Δομές Φιλοξενίας Αστέγων Δήμου Πατρέων: Υπνωτήριο» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα & ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027, δράσεις ΕΚΤ.