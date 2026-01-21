Αιτωλοακαρνανία: Άνδρας οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και συνελήφθη

Στην Πάλαιρο συνελήφθη άνδρας που προκάλεσε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάλαιρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου-Βόνιτσας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο έρεισμα, ενώ σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που του ενήργησαν οι αστυνομικοί διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Ο τραυματίας οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας για την παροχή πρώτων βοηθειών.