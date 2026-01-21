Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αιτωλοακαρνανία: Άνδρας οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και συνελήφθη

Αιτωλοακαρνανία: Άνδρας οδηγούσε μεθυσμέ...

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό

Στην Πάλαιρο συνελήφθη άνδρας που προκάλεσε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάλαιρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου-Βόνιτσας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο έρεισμα, ενώ σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που του ενήργησαν οι αστυνομικοί διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Ο τραυματίας οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ειδήσεις Τώρα

Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου: Κανονικά η διέλευση για όλα τα οχήματα

Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 15χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 17χρονο

Ζάκυνθος: 14χρονος μπήκε στο σχολείο με γεμάτο όπλο!

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Αλκοόλ Τροχαίο ατύχημα Αστυνομία

Ειδήσεις