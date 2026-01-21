Back to Top
Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου: Κανονικά η διέλευση για όλα τα οχήματα

Οι ευχαριστίες της Γέφυρας στην Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων

Αίρονται οι περιορισμοί που "επέβαλε" η κακοκαιρία στη διεύλευση συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων από τη Γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου. Η απόφαση είχε ληφθεί λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Με ανακοίνωσή της η Γέφυρα ενημερώνιει για την άρση των κυκλοφοριακών περιορισμών, ενώ δεν παραλείπει να εκφράσει τις ευχαριστίες της στο προσωπικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων,

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Γέφυρα ανακοινώνει την άρση των κυκλοφοριακών περιορισμών που ήταν σε ισχύ λόγω των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών και των θυελλωδών ανέμων. Πλέον, η διέλευση όλων των οχημάτων από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου γίνεται κανονικά, χωρίς περιορισμούς.

Η Γέφυρα εκφράζει τις ευχαριστίες της στο προσωπικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων που υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, σε συνεργασία με τα στελέχη και τους εργαζόμενους μας, εφάρμοσαν τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξασφαλίζοντας αυτό που αποτελεί βασική μας προτεραιότητά από την έναρξη λειτουργίας του Έργου την συνεχή συνδεσιμότητα στο Στενό με συνθήκες οδικής ασφάλειας.

