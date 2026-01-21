Αγρίνιο: Δεν προκύπτει η εμπλοκή συνεργού στον φόνο του κοινοτάρχη

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία πέρασε το κατώφλι της ανακρίτιας ο 44χρονος καθ΄ομολογίαν δολοφόνος του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του δράστη τονίζει πως ο εντολέας του είναι συγκλονισμένος αλλά και μετανιωμένος για όσα διαδραματίστηκαν, ενώ ο 44χρονος δράστης ισχυρίστηκε στις αστυνομικές αρχές ότι «εάν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός», επικαλούμενος αυτοάμυνα για τις πράξεις του.

Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε πως «δεν προκύπτει εμπλοκή τρίτου προσώπου από τις μέχρι τώρα έρευνες των Αρχών». Ξεκαθάρισε επίσης πως παρότι το θύμα είχε στο αυτοκίνητό του μια κυνηγετική καραμπίνα, δεν προκύπτει πως το χρησιμοποίησε, ούτε όμως ότι προσπάθησε να το χρησιμοποιήσει και δεν πρόλαβε, καταρρίπτοντας ουσιαστικά τους ισχυρισμούς του δολοφόνου για αυτοάμυνα.

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής εντοπίζει τραύματα στο πίσω μέρος του κρανίου του θύματος, ενώ το αυτοκίνητο του 50χρονου φέρει τρύπες από σκάγια, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο 44χρονος, ενδεχομένως, να πυροβόλησε από πίσω το όχημα.