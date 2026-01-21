Αιγιάλεια- Δίκη αγροτών για τα μπλόκα του 2024: Αναβολή για τον Σεπτέμβριο

Αναβλήθηκε για τις 24 Σεπτεμβρίου 2026 η δίκη των αγροτών που συμμετείχαν στα μπλόκα της Αιγιάλειας, στον Σελινούντα το 2024, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αχαΐας, στο Αίγιο.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους, οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι η συνδικαλιστική οργάνωση και δράση αποτελεί δικαίωμά τους, το οποίο όπως αναφέρουν έχει κατακτηθεί με αγώνες και δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να τους το αφαιρέσει.

«Το "έγκλημά" μας είναι ότι βγήκαμε στους δρόμους ενάντια στις πολιτικές της ΕΕ, της ΚΑΠ και της κυβέρνησης, που μας ξεκληρίζουν με το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων και την υπερφορολόγηση», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Σύμφωνα με τους αγρότες, η οικονομική κρίση έχει επιβαρύνει δραματικά τους παραγωγούς, με υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές και χαράτσια που φτάνουν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους, καθιστώντας δύσκολη την κάλυψη βασικών υποχρεώσεων και την επιβίωση των οικογενειών τους.