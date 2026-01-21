Πατρινό Καρναβάλι 2026: Επιτυχημένη και δυναμική έναρξη για τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρό

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στην πλατεία Γεωργίου Α΄ η έναρξη του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού, ενός από τα πιο αγαπημένα και ιστορικά δρώμενα του Πατρινού Καρναβαλιού που έχουν καταξιωθεί ως αναπόσπαστος θεσμός της διοργάνωσης.

Τη φετινή διοργάνωση ανέλαβε το πλήρωμα 191 «Ντορατζήδες» σε συνεργασία με την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, συνεχίζοντας την παράδοση που θέλει κάθε χρόνο διαφορετικό πλήρωμα να κρατά τα «κλειδιά» του παιχνιδιού.

Κατά την τελετή έναρξης, όλα τα πληρώματα ανταποκρίθηκαν στο πρώτο «φέρτε» που είχε ζητηθεί στην έναρξη, δίνοντας από νωρίς το στίγμα του ενθουσιασμού και της δημιουργικότητας που θα χαρακτηρίσει και τη φετινή διοργάνωση.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση του φετινού τραγουδιού του Κρυμμένου Θησαυρού, με τίτλο «Ο Κρυμμένος Θησαυρός», σε μουσική και στίχους του Περικλή Παπαδόπουλου, το οποίο ενθουσίασε το κοινό και έδωσε ακόμα πιο γιορτινό τόνο στην εκδήλωση. Οι εκπλήξεις δεν έλειψαν, με αποκορύφωμα την εμφάνιση του αξιαγάπητου Ντορατζούλη, που έκλεψε τις εντυπώσεις και χάρισε άφθονα χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΚΕΔΗΠ.

Μια σημαντική αλλαγή φέτος είναι ότι η ανακοίνωση της βαθμολογίας θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του παιχνιδιού, μετά την ολοκλήρωση όλων των δοκιμασιών. Πρόκειται για μια αλλαγή αλά παλαιά.

Τα 92 πληρώματα που συμμετέχουν στον φετινό Θησαυρό παρέλαβαν τη φετινή "σακούλα", η οποία περιείχε – μεταξύ άλλων – τον οδηγό παιχνιδιού, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι, καθώς και το άλμπουμ «Πατρινίνι», το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τέλος, το παιχνίδι ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό βίντεο εισαγωγής, με τους 3 ερευνητές αρχαιολογίας να ψάχνουν στην περιοχή του Δασυλλίου.

Παρουσιαστές της έναρξης του παιχνιδιού την Κυριακή στην πλατεία Γεωργίου Α΄ ήταν οι Κατερίνα Τσουκαλά και Τζίμης Πολίτης.

Το κλίμα χαράς και καρναβαλικής διάθεσης επέστρεψε δυναμικά στην πόλη μας. Όλοι είμαστε ανυπόμονοι να κυνηγήσουμε, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε μοναδικές στιγμές, ενόψει και του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Το ταξίδι μας μόλις ξεκίνησε…

Καλή αρχή σε όλους και καλό κυνήγι!