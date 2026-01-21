Πολίτης «τα έσπασε» στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αγρινίου

Πολίτης φέρεται να ζήτησε επιτακτικά ενημέρωση για το πρόβλημα με την ποιότητα του νερού στον οικισμό Χαράστη (Σιδηρα) στα Παρακαμπύλια του δήμου Αγρινίου.

Οπως φαίνεται οι απαντήσεις που του δόθηκαν δεν τον ικανοποίησαν με αποτέλεσμα να προκληθεί επεισόδιο και ο πολίτης φέρεται να προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της δημοτικής επιχείρησης, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Κλήθηκε η Αστυνομία αλλά μέχρι να εμφανιστούν οι αστυνομικοί ο φερόμενος δράστης διέφυγε.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η ΔΕΥΑΑ θα υποβάλλει μήνυση στον συγκεκριμένο πολίτη.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Θύμιος Γρίβας και ο Διευθυντής Χριστόφορος Κωστάκης επιχειρηματολόγησαν απέναντι στις αιτιάσεις του άνδρα και προσπάθησαν να εξηγήσουν το χρονοδιάγραμμα του έργου στην Χαράστη.

Ο άνδρας δεν θέλησε να συνομιλήσει και εξύβρισε τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΑ