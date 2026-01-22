Εξαφάνιση Λόρας: Δεν υπάρχει βίντεο από το σταθμό του Βερολίνου

Δεν έχει τέλος το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στο Βερολίνο, μία από τις περιοχές που βρίσκονται στο φάσμα των ερευνών για την εξαφάνιση του κοριτσιού από την Πάτρα, η μαρτυρία μιας Ελληνίδας ότι είδε την Λόρα το πρωινό της 13ης Ιανουαρίου, αποτέλεσε έναυσμα για νέο κύκλο αναζητήσεων.

Αμέσως μετά τη μαρτυρία, οι ελληνικές Αρχές επικοινώνησαν με τις γερμανικές ώστε να διαπιστωθεί εάν όντως το κορίτσι που είδε η γυναίκα, ήταν η 16χρονη Λόρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η απάντηση από τις γερμανικές Αρχές ήταν ότι το σύστημα καταγραφής των καμερών στον προαστιακό σιδηρόδρομο του Βερολίνου δεν κρατά παραπάνω από μερικά εικοσιτετράωρα τις σχετικές εικόνες.